"Le Necropoli tardo-antiche di Modena", un'avvincente visita guidata a cura de LaRoseNoire

Indirizzo non disponibile

Sabato 29 gennaio alle ore 15.00, l'Associazione Culturale LaRoseNoire organizza una visita guidata dal titolo "Le Necropoli Tardo-antiche di Modena". Si tratta di un percorso misterioso e avvincente attraverso le necropoli della città tardoantica costruite dai romani.

L'archeologa Francesca Guandalini guiderà i partecipanti attraverso Piazza Grande, dove era sepolto San Geminiano, Piazza XX settembre, Piazza Mazzini e Piazza Matteotti. Il percorso si concluderà presso il Lapidario Estense alla scoperta della più grande collezione di sarcofagi romani dell'Emilia Romagna.

Il ritrovo è previsto per le ore 15.00 davanti al Duomo di Modena. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, contattare: info@larosenoire.it; tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email. Il costo dell'evento è di 10 euro.