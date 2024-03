Caccia al tesoro, uova e Luna Park nel weekend di Pasqua: ecco gli eventi per i più piccoli da non perdere

"Emilia Park", il Luna Park di Modena e il più grande d'Emilia Romagna torna, dal 30 marzo al primo maggio, presso l'area situata tra la Questura e Via Divisione Acqui con oltre 70 attrazioni per grandi e piccini.

Lunedì primo aprile dalle 9.30 (con turni fino alle 16.30) per i bimbi dai 6 ai 13 anni è in programma un laboratorio per scoprire insieme come si ricostruisce la Storia, che permette a grandi e piccoli di vivere l’emozione dello scavo archeologico.

Sabato 30 marzo dalle 16.30 appuntamento nei pressi del bar Loving Amendola con lo spettacolo per grandi e piccini "Magie al Parco Amendola con Lalo Magic", un mago che rende speciale ogni evento grazie al suo intrattenimento magico e divertente.

Domenica 31 marzo alle 16 appuntamento a Campogalliano con "La scienza di Archimede": un laboratorio che prevede esperimenti, giochi con leve, galleggiamento e la scoperta del pi greco per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni.

Doppio appuntamento sabato 30 marzo alla Bottega di Merlino, la libreria di via Ciro Menotti 30, a Modena. Alle 16.30 i biambini dai 3 ai 5 anni sono invitati a prendere parte all'evento a cura dell'atelierista Roberta Paltrinieri "Un coniglio salterello". Alle 17.45, l'invito è per i bamibni dai 6 agli 11 anni con la "Colomba di pace e fiber art".

Al BLA, la biblioteca di via Silvio Pellico a Fiorano, sabato 30 marzo alle 11 appuntamento con Chiara Marinoni e la narrazione animata “Roar! Come diventare un Leone”.

Domenica 31 marzo “Caccia all’uovo” con ritrovo alle 16 presso Ca’ Rossa: un divertente gioco a squadre alla ricerca delle uova di cioccolato che il coniglietto di Pasqua ha nascosto nella Riserva. Il primo aprile alle 16 invece è prevista l’attività “Piccoli naturalisti” con ritrovo sempre a Ca’ Rossa.

Tutte le famiglie con bambini tra i 5 e gli 11 anni sono invitate a prendere parte a "Enigmi a corte": l'iniziativa si terrà durante la giornata del primo aprile dalle 10 alle 18, negli orari di apertura del Palazzo. In questa fascia oraria le famiglie potranno partecipare in libertà alla caccia al tesoro grazie al libretto con gli enigmi da risolvere che verrà consegnato loro all'ingresso.

All’interno della mostra a Palazzo Santa Margherita, aperta sabato e domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 19, oltre a scoprire le vicende e i personaggi che animano la fattoria McKenzie, i giovani visitatori troveranno una sezione speciale dove disegnare e colorare il proprio Lupo Alberto, inventare nuove storie con le strisce di fumetti a disposizione e divertirsi con alcuni giochi ispirati a questo micromondo.