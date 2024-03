Da Franco Fontana al Picchio Rosso: la Modena che ha fatto la storia protagonista del weekend pasquale

Un compleanno speciale quello promosso da Radio Stella per domenica 31 marzo al Mac 2 Music-Hall in occasione dei 48 anni del Picchio Rosso: i mitici DJ che hanno animato le notti del Picchio si alterneranno in consolle, regalando ai presenti le selezioni musicali che hanno fatto ballare intere generazioni e che sono tornate di moda negli ultimi anni grazie alle serate di Radio Stella “Remember Picchio Rosso” che hanno riempito le piazze.

Ritorna lo storico e ormai consolidato appuntamento dedicato al divertimento a Modena. "Emilia Park", il Luna Park di Modena e il più grande d'Emilia Romagna torna, dal 30 marzo al primo maggio, presso l'area situata tra la Questura e Via Divisione Acqui con una settantina di attrazioni per grandi e piccini.

Ha inaugurato il 27 marzo negli spazi rinnovati dell’Ex Ospedale Estense e sarà aperta sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 11 alle 19 la mostra "Franco Fontana. Modena dentro", omaggio al grande maestro della fotografia allo scoccare dei suoi 90 anni. La mostra presenta una selezione di circa 15 opere di Fontana messe a confronto con opere di artisti contemporanei italiani e stranieri, provenienti da collezioni pubbliche e private nazionali.

Il sito Unesco con piazza Grande, la Ghirlandina e le sale storiche del Palazzo comunale, i rinnovati Musei del Duomo, aperti in via straordinaria il lunedì di Pasquetta, il Museo Civico per le mostre “DeVoti Etruschi” (nell’ultimo weekend di apertura) ed “Enigma proibito”, e la Terramara che apre la stagione primaverile nel giorno di Pasqua.

Per le festività pasquali sono previste aperture straordinarie del Castello di Spezzano e del Museo della Ceramica. Sabato 30 marzo dalle 15 alle 19, domenica 31 marzo dalle 10.30 alle 20, con possibilità di visita guidata gratuita senza prenotazione alle 16.30, alle 17.30 e alle 18.30, con ritrovo in corte. Lunedì 1 aprile, con accessibilità libera nella fascia 10.30-20.00 e visite guidate previste alle ore 11.30, 15.00, 16.30 e alle 18.00, sempre con ritrovo in corte. Terminate le festività alcune parti del Castello non saranno accessibili per un lungo periodo a causa degli importanti interventi di restauro dell’intera ala est.

La vita di Matilde, contessa e viceregina d'Italia, fu una vera impresa storica fatta di battaglie, conquiste sociali e mediazione politica. Grazie alla sua intelligenza mediò la storia per creare un vasto consenso e governare, incontrastata, per moltissimi anni. Al castello di Levizzano appuntamento per scoprire la sua storia il primo aprile alle 16. Durante la visita guidata, una suggestiva tematizzazione rende omaggio a Matilde di Canossa, luce splendente nel buio del Basso Medioevo.