Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia Profumo di primavera e.. di cibo. Gusto e appuntamenti "floreali" saranno protagonisti nel primo weekend di aprile: non mancherà il divertimento con il luna park modenese

Torna a Vignola, dall'1 al 10 aprile, la Festa dei Ciliegi in Fiore, dedicata alla spettacolare fioritura di queste piante lungo la valle del Panaro. La manifestazione prevede diverse attività che seguono il filo conduttore della fioritura, spaziando da mercatini alla parata dei carri in fiore.

La VII Edizione dell’International Street Food fa tappa a Modena. La XIII tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile al Parco Novi Sad.

Sabato 1 e domenica 2 aprile, la manifestazione che attira più pubblico a Carpi, colorerà il centro storico con floricoltori provenienti da tutta Italia. Carpinfiore si conferma come una delle maggiori nel calendario delle mostre florovivaistiche a livello nazionale: 30mila mq che formeranno un unico, profumatissimo, tappeto.

A Formigine arriva la Festa delle Palme, tra mercatini, musica e attività per tutta la famiglia. L'evento, a cura di Proform Formigine, è in programma sabato 1 e domenica 2 aprile in centro storico.

Una tradizione ormai consolidata a Modena, quella del Luna Park che anche quest'anno ospiterà una settantina di attrazioni che andranno ad animare gli oltre 30mila mq del piazzale tra la Questura e il Palapanini in via Divisioni Acqui nel primo weekend di aprile.

In occasione della Festa dei Ciliegi in fiore, l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire alle visite di cittadini e turisti Villa Tosi-Bellucci, la sede del Comune di Vignola. La villa ottocentesca, progetto dell’architetto Giuseppe Maria Soli con gli affreschi di Pietro Minghelli, sarà aperta la mattina delle due domeniche di festa.

Con “Zorro”, interpretato da Sergio Castellitto, si conclude sabato 1 aprile la stagione di prosa del Teatro Comunale: un grande nome dello spettacolo, per chiudere una stagione aperta da Umberto Orsini e costellata da grandissimi interpreti.

Sabato 1 aprile, Duilio Pizzocchi andrà in scena al Teatro La Venere di Savignano sul Panaro con lo spettacolo "Vernice fresca remix".