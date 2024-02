Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Sabato 2 marzo alle 10 in piazza Garibaldi a Sassuolo la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, mentre alla sera toccherà al celebre cantautore sassolese Nek inaugurare con un suo concerto la nuova vita della sala teatrale, chiusa ormai da quasi dieci anni e completamente restaurata grazie all’impegno della Fondazione Teatro Carani.

Appuntamento nelle piazze del centro storico di Modena il 2 e 3 marzo con Parva Naturalia, la manifestazione delle eccellenze italiane dedicata alle produzioni biologiche tipiche, al mondo rurale, ai sapori di un tempo e all’alto artigianato. Bancarelle in Piazza Grande, Piazza Torre e Piazza XX Settembre.

Mercatopolini, in programma domenica 3 pomeriggio, non è solo un Mercatino dei Bambini, ma è una vera e propria esperienza educativa per i bambini in età scolare: sotto forma di gioco di ruolo i bambini si cimentano come compratori e venditori, un modo pratico per imparare e fare l’economia circolare.

Realizzare un videogioco con “Scratch”, il linguaggio di programmazione informatica per i più piccoli, è l’obiettivo dell’appuntamento di sabato 2 marzo alla Palestra digitale MakeItModena di Modena, nell'ambito dei laboratori di coding “Coderdojo”.

Sabato 2 e domenica 3 marzo al Teatro Comunale di Carpi andrà in scena “La signora del martedì”, di Massimo Carlotto, spettacolo che riporta sul palcoscenico cittadino Giuliana De Sio e Alessandro Haber dopo diversi anni.

Debutta al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, sabato 2 marzo, il nuovo spettacolo firmato dall'autore e regista Aldrovandi "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro".

Allo Sporting Club sabato 2 marzo alle 17 arriva il Senatore Matteo Renzi per presentare il suo nuovo libro, edito da Piemme. L’ex premier e leader di Italia Viva spiegherà perché la politica non si fa con gli influencer, mentre "l'attuale classe dirigente punta solo a prendere i like, non a cambiare le cose".

Sabato 2 e sabato 9 marzo alle 20.45 Gloria Giacopini e Giulietta Vacis torneranno sul palco dell'Auditorium Volmer Fregni con la loro rilettura teatrale in due puntate delle piccole donne che, nel frattempo, sono diventate più grandi.

Domenica 3 marzo al Cinema Teatro Comunale di Bomporto alle 17 va in scena lo spettacolo di burattini della Compagnia ATGTP Teatro Pirata.

Sabato 2 marzo alle 17.30 all’Habitat di Soliera sarà la scrittrice Silvia Ballestra, autrice del recente 'La Sibilla. Vita di Joyce Lussu', edito da Laterza, ad inaugurare la rassegna di incontri letterari 'Soliera d’Autore'.