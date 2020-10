Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - LA BONISSIMA TORNA IN PIAZZA GRANDE TRA SAPORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE. Con la giusta miscela tra novità e conferme, La Bonissima torna in Piazza Grande dal 16 al 18 ottobre 2020, riproponendo per l’undicesimo anno tutto il suo carico di gusti e profumi a tema “Tradizioni e innovazioni”.

2 - BUK FESTIVAL, AL VIA A MODENA LA KERMESSE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA. Riparte Modena BUK Festival, la storica kermesse della piccola e media editoria nazionale che sarà in cartellone da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, a Modena, dove da 13 anni accoglie il pubblico letterario e gli appassionati delle novità proposte dall’editoria italiana indipendente.

3 - GIORNATE FAI D'AUTUNNO, APPUNTAMENTI A MIRANDOLA E GUIGLIA . Sono tanti gli appuntamenti che si svolgeranno in provincia di Modena nell'ambito dell'evento nazionale delle Giornate Fai d'Autunno dal 17 al 25 ottobre 2020. Guiglia sarà sede di un'imperdibile visita guidata al Castello e al feudo dei Montecuccoli Laderchi, mentre a Mirandola saranno protagoniste le Valli Mirandolesi, con tre appuntamenti.

4 - "MONASTERI APERTI", APPUNTAMENTI A MODENA, PAVULLO E NONANTOLA. Sabato 17 e domenica 18 ottobre fa tappa a in provincia di Modena - nel centro storico di Modena, a Pavullo e a Nonantola- l’iniziativa "Monasteri Aperti Emilia Romagna” sviluppata in collaborazione con la Conferenza Episcopale regionale.