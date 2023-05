Amministrative, la Lega esulta per Polinago e per Serramazzoni

Chiuse le urne delle elezioni amministrative 2023, il Segretario Provinciale della Lega Guglielmo Golinelli commenta risultati dei comuni modenesi. Nel complesso il centrodestra ha vinto il Comune di Polinago e perso quelli di Camposanto e Guiglia, mentre la spaccatura ha Serramazzoni ha sorriso proprio al Carroccio a sostegno di una candidata trasversale anche al Pd, Simona Ferrari.

“Enorme soddisfazione e tanti complimenti al neo eletto Sindaco Simona Magnani, candidato Sindaco per la Lega e per il Centro destra unito, riuscita nell’impresa epica di espugnare la roccaforte Polignago superando il Sindaco uscente Giandomenico Tomei, già Presidente della Provincia di Modena - dichiara Golinelli - Si tratta di un risultato straordinario, pari a quello raggiuto dall’Avvocato Simona Ferrari e dalla sua lista civica, appoggiata dalla Lega, in quel di Serramazzoni: una lista composta da elementi di primo spessore, fra i quali il segretario cittadino Lega Emanuele Baldi. A Serramazzoni ha vinto il territorio, confermando la bontà della scelta del movimento di entrare a far parte della squadra, poi risultata vincente, sin dall’inizio e dalla stesura del programma.

"Complimenti infine ad Emiliano Bettelli, superato per pochi voti a Guiglia dal Sindaco uscente ma autore di una campagna elettorale impeccabile, capace di intercettare le simpatie di tanti cittadini della terra dei castelli. Siamo orgogliosi di avere fra le nostre fila un ragazzo giovane ma in grado di mostrare con i fatti di avere tutte le carte in regola per giocarsi una “bagarre” elettorale a soli 23 anni. Da segretario infine, rivolgo i miei personali ringraziamenti a Daniele Manfredini, autore di un buon risultato nel Comune di Camposanto”, conclude il segretario del Carroccio.