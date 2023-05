Segreti in cucina | Cosa sono e come realizzare i ciacci dolci di farina di castagne

I ciacci sono dei dischi a base di farina di castagne tipici delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e dell'area appenninica della Toscana. Le origini sono antichissime, infatti il sistema di preparazione e specialmente quello di cottura fanno pensare che la tradizione possa derivare persino dai tempi della preistoria.

Come realizzare i ciacci: ingredienti e procedimento

INGREDIENTI. 400 gr di farina di castagne, latte, 1\2 bustina di lievito, acqua, sale.

Per farcire, a piacimento tra: panna montata, crema di nocciole, miele, ricotta fresca

PROCEDIMENTO. In una ciotola capiente unire gli ingredienti per realizzare la pastella: la farina, 1\2 bustina di lievito, sale, acqua e latte nelle quantità necessarie per creare una pastella abbastanza soda.

Per cuocere i ciacci con il metodo tradizionale bisogna munirsi di "soli", le tipiche piastre in metallo adibite alla cottura dei ciacci, caratterizzate da lunghi manici e dal diametro di circa 30 cm.

Dopo aver scaldato e unto con un poco di strutto le tipiche padelle, ponete sulla superficie della prima piastra qualche cucchiaio di impasto. Dopodiché pressate il composto posizionadovi sopra la seconda piastra e cuocete per circa 5 minuti per parte fino a che il ciaccio non assumerà una buona consistenza (di spessore di circa 4 mm). Dopodiché rimuovete il primo ciaccio e procedete con la cottura dei rimanenti sino a quando il composto non sarà esaurito.

E' il momento della farcitura: a seconda dei gusti, spalmate il "topping" prediletto tra miele, crema di nocciole, panna montata etc. quando il ciaccio è ancora fumante.