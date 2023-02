Valorizzare il centro storico: una mission che parte dagli esercenti della città

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I centri storici delle città sono il cuore delle città stesse e quello di Modena non è certo da meno, con i suoi monumenti storici e il Patrimonio Unesco. Per tutti questi motivi, è importante promuovere il centro storico di Modena, con l'obiettivo non solo di valorizzarlo per i cittadini e i turisti, ma anche per gli esercenti che hanno la loro attività nel centro della città.

È questo che fa l'Associazione Modenamoremio, attiva sul territorio per la valorizzazione e per favorire lo sviluppo delle attività a Modena. Il suo impegno si basa sulla messa in rete degli esercenti e delle botteghe artigiane del territorio che aderiscono all'associazione, per promuovere attività gastronomiche, ludiche e sociali, eventi e incontri al fine di portare sempre più cittadini a vivere appieno il centro storico di Modena. Ma anche organizzare iniziative in collaborazione con importanti realtà del territorio, come progetti di arredo urbano per decorare le vie del centro cittadino e tanto altro ancora.

Fondamentale è l'impegno per la promozione delle unicità del territorio, per renderlo sempre più accogliente ed attrattivo. I servizi e i vantaggi sono molteplici, non solo per i cittadini ma anche per gli esercenti che hanno la loro attività in centro. Ciò include un sostegno reale in termini di sicurezza e assistenza, convenzioni per l'accesso al centro storico e ai suoi parcheggi, e permessi in caso di manifestazioni e richieste di occupazione di suolo pubblico. Tutto ciò contribuisce a creare una rete efficiente per migliorare l'esperienza del centro per tutti.