Pesantissima vittoria del Carpi che passa pure sul difficile campo di Agliana (1-2), mantenendo il comando solitario della classifica. Per la squadra di Serpini, in gol con i difensori Calanca e Zucchini, si tratta del quinto successo di fila, nono nelle ultime dieci gare. Tuttavia quello colto in terra toscana nel giovedì prepasquale riveste un'importanza capitale, perchè ottenuto a spese di un avversario tignoso e qualitativo, dopo aver subito il pari e rischiato di più, per giunta su un campo pesante per via della pioggia che non ha certo favorito il consueto fraseggio biancorosso. Tre punti di platino con i quali si va alla sosta pasquale con un leggero margine di vantaggio sul Ravenna da difendere con tutte le forze nelle ultime cinque giornate di campionato.

Segna subito il Carpi, già al 7', sfruttando alla perfezione un corner di Mandelli, toccato da Rossi per l'accorrente Calanca che insacca di testa. I biancorossi sfiorano il raddoppio già al 10', ma il portiere di casa si produce in un super intervento, andando a prendere un velenosissimo mancino di Saporetti. Si fa male Rossini prima della mezz'ora, entra Zucchini. Ma c'è solo il Carpi in campo. Due a zero sfiorato altre due volte prima dell'intervallo. Prima Rossi impegna Valentini con una botta dai sedici metri, quindi Pupeschi salva su Sall sulla riga bianca.

Ripresa. Doccia fredda quasi in avvio. Al 4' Mascari pareggia per i neroverdi da pochi passi dopo un corner mal gestito dalla difesa emiliana. Dieci minuti dopo Lorenzi si riscatta con un intervento da copertina su "siluro" di Viscomi. Si scuote il Carpi dopo 20' horror. Ancora sugli scudi Valentini, che si supera su un colpo di testa di Arrondini (subentrato a Sall). Il gol che si rivelerà decisivo arriva a metà tempo. Zucchini entra nel tabellino marcatori per la prima volta in stagione, sfruttando un assist cross perfetto di Saporetti. Si soffre fino al termine, ma l'Aglianese ha finito la benzina. Anzi, al 5' dei sei minuti di recupero è Saporetti a sbagliare a porta vuota il tris. Finisce 1-2.

Biancorossi ancora primi, Ravenna tiene il passo (a meno 2), il Lentigione vince a Forlì ed aggancia i galletti (a meno 7). Si riprende il 7 aprile con Carpi-Progresso.