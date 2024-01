Coppa Italia | Atalanta-Sassuolo 3-1, neroverdi impalpabili fuori dalla coppa

Ottavi di Finale di Coppa Italia: Sassuolo sul difficile campo dell'Atalanta con l'arduo compito di risollevare in Coppa una stagione che finora in campionato si è dimostrata avara di soddisfazioni. Lo deve fare addirittura senza Domenico Berardi, bloccato da un problema fisico, contro un avversario che appare decisamente superiore. Superiorità che si conferma tutta, con il Sassuolo che si arrende di fronte al gioco brillante della DEA e saluta la Coppa dopo novanta minuti di palese affanno.

La cronaca

fischio di inizio alle ore 18. Volpato pericoloso al 6' con un tiro da fuori area, Musso reattivo devia in corner. All'11 Atalanta in avanti pericolosa. Scalvini di testa da calcio d'angolo indirizza verso il palo alla destra di Cragno, che in tuffo neutralizza. Un minuto dopo De Ketelaere tutto solo in area devia duori di testa un cross dalla destra. Sono i neroazzurri a fare la partita e a tenere il punto del gioco, mentre il Sassuolo si affida al gioco di rimessa.

I neroverdi alzano la pressione, ma i ritmi restano compassati e le squadre si chiudono molto bene senza lasciare spazi. I padroni di casa costruiscono più gioco e passano a metà del primo tempo: al 24' De Ketelaere riceve nell'area piccola da Pasalic e spalle alla porta riesce a girarsi e battere Cragno sul suo palo.

E' Ceide il più propositivo e pericolo tra le fila degli uomini di Dionisi, ma il suo brillante possesso palla non trova mai finalizzazione. L'Atalanta ci prova da fuori area in più occasioni, sfruttando gli spazi creati dai tagli delle punte verso l'esterno. La prima frazione di gioco si chiude però senza particolari emozioni.

Ripresa che si apre con al netta predominanza dei neroazzurri, che macinano occasioni nell'area avversaria. Al 55' Miranchuk trova un tacco straordinario a centro area, con il pallone che si infrange sulla traversa. Il Sassuolo soffre molto il gioco aereo e la DEA ne approfitta. Al 62' arriva il raddoppio, ancora da piede di De Ketelaere, che scaraventa in rete un bel passaggio di suola di Miranchuk.

E' proprio il russo che 7 minuti dopo trova il gol del 3-0 calciando di sinistro di fronte ad una difesa del Sassuolo impotente e impalpabile. Girandola di cambi da entrambi le parti per l'ultima parte del match, che però non ha ormai più nulla da dire sotto il profilo dell'esito. La partita si trascina stancamente fino al 94', in tempo per vedere il gol della bandiera del Sassuolo, con una pregevole azione del promettente Daniel Boloca, che dribbla la difesa stanca dell'Atalanta e infila Musso dal limite dell'area.

Il tabellino

ATALANTA-SASSUOLO 3-1

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini (74′ Koopmeiners), Djimsiti, Kolasinac (81′ Palomino); Holm, de Roon (C), Ederson, Zappacosta; Pasalic (74′ Muriel), Miranchuk (87′ Zortea); De Ketelaere (74′ Scamacca). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (3-5-2): Cragno; Tressoldi, Ferrari (C), Viti (46′ Toljan); Missori, Bajrami (75′ Boloca), Lipani (84′ Thorstvedt), Volpato, Ceide (75′ Pedersen); Castillejo (75′ Laurientè), Mulattieri. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Santoro di Messina.

Reti: 24′ e 63′ De Ketelaere (A), 71′ Miranchuk (A), 93' Boloca (S)

Ammoniti: 54′ Ceide (S)