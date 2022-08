Modena, chiusa la campagna abbonamenti: sono 5603 le tessere vendute

Sono 234 le tessere sottoscritte nella seconda apertura della campagna abbonamenti. Il totale quindi è di 5603, contro i 5444 dell’ultimo campionato pre Covid. Matteo Rivetti aveva chiesto una cifra tra i cinquemila e i seimila e così è stato. Per la partita di domani invece sono stati già venduti 2000 biglietti, di cui 434 in curva ospiti. Si va quindi verso le ottomila presenze per il match tra Modena e Ternana in programma domani sera alle 20.45.