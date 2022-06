Eccellenza, Castelvetro: scelto un nome importante per la panchina, arrivato Domizzi

Il Castelvetro riparte da Maurizio Domizzi nel post Cattani, dopo l’improvviso e inatteso addio dell’ex allenatore, passato a Cittadella Vis Modena. Il nome non ha certo bisogno di presentazioni, o forse sì, dal momento che tra i dilettanti non si era mai visto. Domizzi infatti ha un lungo passato da calciatore e una nascente carriera da allenatore, ma sempre tra i professionisti. La notizia è stata ufficializzata ieri in serata dai canali della società modenese attraverso un comunicato che riportiamo integralmente:

“La società ACD Castelvetro di Modena è lieta di annunciare che Maurizio Domizzi sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2022-2023. L’ex tecnico di Pordenone e Fermana ha deciso di accettare la panchina del Castelvetro colpito dalla serietà e dalla bontà del progetto dei modenesi che disputeranno il prossimo campionato di Eccellenza”.

“Il lavoro diligente e persuasorio del Direttore Sportivo Diego Bartoli, che ha avuto l’idea e concretizzato la pista, ha consentito di trovare l’accordo con un profilo di assoluta esperienza che mai aveva allenato nei dilettanti e può vantare oltre 550 presenze fra i professionisti da calciatore di cui 29 nelle coppe europee. Nel suo palmarès figurano una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane con la Lazio”.

“Il tecnico classe 1980 ha guidato il Pordenone da aprile a giugno 2021 in Serie B per poi passare alla Fermana dove ha iniziato la passata stagione. Il Castelvetro Calcio è certo di aver scelto il profilo giusto per proseguire un percorso intrapreso da tempo, che possa portare alla crescita dei propri calciatori e dell’intera struttura societaria, che non potrà che giovare della presenza di mister Domizzi”.