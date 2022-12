Modena, Tesser: "Col SudTirol non è uno scontro diretto"

Mister Tesser ha parlato oggi in conferenza stampa, anticipando il classico incontro che si tiene solitamente alla vigilia della partita: “Sarebbe molto bello rifare quello che abbiamo fatto pochi mesi fa a Bolzano. C’è la consapevolezza che finiamo un girone di andata e che c’è la sosta quindi finire bene sarebbe molto importante, mentalmente per fare le vacanze serene, ma anche per la classifica”.

“Oggi il SudTirol è nella parte alta, noi nella parte medio bassa, abbiamo la consapevolezza che il ritorno è sempre un po’ diverso. Non ritengo che sia uno scontro diretto, ritengo solo che sia una squadra in grande condizione e che fino ad ora ha fatto molto bene. Puntano sul non prendere gol, lo dicono i numeri. E’ una squadra molto solida e compatta, giocano di ripartenza e hanno qualità in mezzo al campo”.

“Vedrò in settimana come gestire l’attacco per l’assenza di Tremolada. Valuteremo anche a seconda di come si schiereranno gli avversari. Parlo di chi partirà, ma tante volte sono più determinanti i cambi. Azzi non aveva grosse cose ma ha un affaticamento muscolare. Domani si dovrebbe riaggregare al gruppo”.