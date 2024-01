Juventus - Sassuolo 3-0 | Una doppietta di Vlahovic affossa i neroverdi

Dopo la buona vittoria contro la Fiorentina, il Sassuolo è chiamato ad un'impresa allo Stadium. Impresa che tuttavia non riesce, con i neroverdi che si arrendono ad una Juventus evidentemente superiore, pur non rinunciando a proporre gioco. Bastano due reti dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic per regolare il match nel primo tempo. Una battuta d'arresto sicuramente messa in conto dagli uomini di Dionisi, che ora devono ritrovare fiducia per le prossime partite con gli avversari diretti.

La cronaca del match

La pressione dei padroni di casa si fa sentire già dai primi minuti e al quarto d'ora la Juve passa. Da un errore di Ferrari nasce la prima delle due reti di Dusan Vlahovic, che supera Consigli con un sinistro dal limite dell'area di rigore. Nella frase centrale del primo tempo i neroverdi provano a reagire e a costruire gioco, ma senza mai rendersi pericolosi dalle parti di Szczesny. Al 37' arriva il raddoppio, sempre con Vlahovic: il serbo segna su calcio di punizione. Brivido per i bianconeri sul finire di tempo, con Kostic che rischia la deviazione nella propria porta.

In avvio della seconda frazione di gioco il Sassuolo mostra buona volontà, ma non trova spazio. Al 53' ci prova Berardi da fuori, ma calcia a lato della porta. Il talento sassolese ci riprova dieci minuti iù tardi, ma il portiere bianconero dice di no. Girandola di cambi, in una partita il cui esito sembra ormai scritto e mai in discussione, nonostante gli sforzi degli ospiti. La Juve controlla agevolmente e nel finale trova anche il terzo gol, grazie all'inserimento di Chiesa che batte un Consigli ancora non impeccabile.

Il tabellino

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso (87° Alex Sandro), Miretti (57° Weah), Locatelli, Rabiot, Kostic (81° Illing-Junior); Vlahovic (81° Milik), Yildiz (57° Chiesa).

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (46° Tressoldi), Ferrari, Viti (74° Missori); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (70° Volpato), Thorstvedt (70° Castillejo), Laurienté (84° Mulattieri); Pinamonti.

Arbitro: Sig. Piccinini di Forlì.

Reti: 15°, 37° Vlahovic (J), 89° Chiesa (J)

Ammoniti: Erlic (S), Ferrari (S)