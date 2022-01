Sassuolo - Genoa, probabili formazioni | Tanti assenti tra i neroverdi, emergenza a centrocampo

Torna in campo dopo la sosta il Sassuolo e ripartirà dal ‘Mapei Stadium’ in questo girone di ritorno anomalo: le partite non saranno infatti nello stesso ordine del girone di andata e i neroverdi partono ospitando il Genoa di Shevchenko che ha chiuso la prima parte della stagione in terzultima posizione con undici punti. La gara avrà inizio alle ore 14,30.

QUI SASSUOLO - Assenti Scamacca, Magnanelli, Djuricic, Obiang, Peluso, Romagna, Traoré, Frattesi ed Henrique, tre dei quali positivi al Covid. Non ci sarà nemmeno Boga che è già stato ceduto all’Atalanta. Emergenza a centrocampo quindi per Dionisi che dovrà adattare Ayhan inserendolo al fianco di Lopez a completare il reparto con Harroui. Davanti pronto il tridente Berardi-Defrel-Raspadori, mentre la difesa sarà quella titolare con Chiriches e Ferrari al centro, Toljan sulla fascia destra e Kyriakopoulos o Rogerio a sinistra. In panchina ci sarà anche il nuovo arrivato Ruan Tressoldi che potrebbe avere spazio per qualche minuto a gara in corso.

QUI GENOA - Assenti Criscito e Serpe positivi al Covid, Sturaro squalificato e Rovella indisponibile. Non ci sarà nemmeno Shevchenko, anche lui positivo al Covid, quindi in panchina sarà seduto Tassotti. Nella difesa a tre pronti Biraschi, Mani e Vasquez, in mediana ci saranno Hernani, Badelj e Portanova, mentre sulle fasce pronti Ghiglione e Cambiaso. Il tandem offensivo sarà invece formato da Pandev e Destro.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Lopez, Harroui; Berardi, Defrel, Raspadori.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.