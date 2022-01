Sassuolo - Hellas Verona, probabili formazioni | Berardi squalificato, torna Scamacca dal primo minuto

Dopo la larga vittoria contro l’Empoli, i neroverdi tornano in campo domani nel lunch match delle 12,30 per affrontare una sfida che si prospetta molto interessante dato che le due formazioni sono separate da un solo punto in classifica: al ‘Mapei Stadium’ arriva l’Hellas Verona di mister Tudor.

QUI SASSUOLO - Rimangono fuori per infortunio Djuricic, Henrique, Magnanelli, Romagna e Obiang ai quali si aggiunge lo squalificato Berardi, oltre ad un positivo Covid. Ancora impegnato in Coppa d’Africa Traorè, quindi Dionisi avrà ancora gli uomini contati, soprattutto in attacco dove rientra però Scamacca che sarà l’unica punta davanti a Defrel, Raspadori e Kyriakopoulos impiegato nel ruolo avanzato che ha già sperimentato nelle scorse settimane. A centrocampo rientra anche Frattesi insieme e a Lopez, mentre in difesa ci saranno i soliti quattro titolari.

QUI HELLAS VERONA - Ancora assente tra i pali Montipò positivo al Covid, al suo posto ci sarà Pandur. Out anche Ilic per squalifica. La difesa a atre sarà composta da Casale, Gunter e Ceccherini, mentre a centrocampo ci saranno Tameze e Veloso, con Depaoli e Lazovic sulle fasce. Barak sulla trequarti agirà alle spalle della coppia Simeone-Caprari.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.