Udinese - Sassuolo, probabili formazioni | Ancora panchina per Ferrari, si rivede Pinamonti

Lunch match per il Sassuolo che domani alle 12.30 scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine per continuare la striscia positiva. Qualche defezione per Dionisi che ritrova però Pinamonti, nessun problema invece per Sottil.

QUI UDINESE - Dubbio Pereyra in difesa, mentre saranno sicuramente assenti Thauvin che partirà dalla panchina e Duelofeu infortunato. Nella difesa a tre pronti Becao e Bijol insieme a Pereyra che sembra comunque il favorito, mentre sulle fasce spazio a Ehizibue e Udogie, con Success e Beto nel tandem d’attacco.

QUI SASSUOLO - Pinamonti torna in panchina, ma davanti a tutti ci sarà ancora Defrel. Muldur e Toljan sono ancora assenti per infortunio, mentre Rogerio è squalificato. Così sulle fasce ci saranno Zortea e Marchizza, con Erlic e Tressoldi al centro della difesa. Lopez potrebbe essere convocato, ma in campo ci sarà Obiang insieme a Frattesi, infine alle spalle della punta ci saranno Berardi, Bajrami e Laurientè.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Pereyra; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Beto.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Obiang; Berardi, Bajrami, Laurientè; Defrel.