Eccellenza, Girone B: alla Virtus Castelfranco non riesce il sorpasso alla capolista, male il Castelvetro

La Virtus Castelfranco ha solo avvicinato il Corticella senza riuscire a sorpassarlo in testa alla classifica: nonostante la grande vittoria della Vignolese sulla capolista nell’anticipo del sabato, i biancogialli non sono riusciti ad andare oltre al pareggio a reti inviolate nel derby contro il San Felice che riesce a conquistare un punto improntate in ottica salvezza chiudendo ogni tentativo avversario. La classifica corta ha messo in difficoltà il Castelvetro che ha perso anche in casa del Granamica e dalla zona play off e piombato ai margini della zona play out che comunque dista sei lunghezze.

Gli uomini di Cattani sono stati raggiunti a 19 punti dagli avversari di giornata e dal Medicina Fossatone che ha pareggiato contro il Castenaso, oltre ad essere stati staccati da Vignolese e Sant’Agostino, quest’ultimo vincente contro l’Anzolavino. Il Masi Torello Voghiera ha raggiunto a 24 punti il Castenaso vincendo contro l’Argentana che rimane sempre ultima a tre punti, staccata dalla Copparese che sale a otto dopo la vittoria contro la Vadese Sole Luna.