Sassuolo - Torino 1-1 | Neroverdi, un punto per muovere la classifica

Riprende un po' di ossigeno il Sassuolo, che tra le mura amiche ospitava questa sera il Torino, con la necessitò di smuovere una classifica che negli ultimi turni di campionato si è fatta sempre più preoccupante. La prova dei neroverdi è convincente, seppur con le lacune offensive acuite anche dall'assenza di Berardi. Il Tro non è in una delle sue serate migliori e la differenza di punti in classifica non si sente. Partita piacevole, seppur non entusiasmante, che regala un punto a ciascuno dei contendenti.

La cronaca

Succede tutto subito. dopo appena 5' il Sassuolo la sblocca di testa con Pinamonti, che ribadisce in rete un bel cross di Pedersen. Ma la gioia dei neroverdi dura appena 4': è Zapata ad insaccare con il mancino su un traversone di Bellanova. La partita è interessante, con diversi ribaltamenti di fronte. Alla mezz'ora Laurientè spreca una ghiotta occasione.

Il Toro prende coraggio e campo e si rende pericoloso soprattutto con Vlasic, ma le occasioni da gol non sono molte e si va al riposo sul parziale invariato dopo 2 minuti di recupero.

Seconda frazione di gioco aperta su entrambi i front di attacco, anche se le due squadre faticano ad essere incisive negli ultimi metri di campo. Al 69' un'altra buona occasione per Laurientè, che trova pronto Milinkovic-Savic. Al 76' è ancora Vlasic il più pericoloso, con un tiro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Consigli.

Le squadre si equivalgono e tengono il pallino del gioco a ritmi alterni. Ma nel finale sono i neroverdi a cercare con più continuità l'area avversaria. Al minuto 89' brivido per gli ospito, con Defrel che sfiora il gol con un ottimo tiro dal limite dell'area. L'ultima azione della partita è un miracolo di Consigli che vola alla sua sinistra per respingere l'incornata di Zapata.

Il tabellino

SASSUOLO-TORINO 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (94′ Tressoldi), Viti, Doig (94′ Ferrari); Lipani (72′ Racic), Henrique; Bajrami (72′ Defrel), Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti (89′ Mulattieri)

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (83′ Sazonov), Rodriguez (20′ Masina); Bellanova (83′ Vojvoda), Tameze, Ilic (73′ Ricci), Lazaro; Vlasic; Sanabria (73′ Okereke), Zapata

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Reti: 5′ Pinamonti (S), 9′ Zapata (T).

Ammoniti: Doig (S), Lovato (T), Tameze (T), Vlasic (T).