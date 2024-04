Ternana - Modena 0-0 | Porta stregata per i canarini, ennesimo pareggio

Ancora un pari l'ennesimo, per il Modena. Il match del Liberati contro la Ternana finisce a reti inviolate, dopo novanta minuti in cui sono però i gialloblu a fare la partita. Una sfida che il Modena avrebbe vinto sicuramente "ai punti", ma che all'atto pratico di punti ne regala solo uno, lasciando la squadra di Bianco in quel limbo che dura ormai da diversi mesi.

I padroni di casa subiscono l'evidente superiorità del Modena, che però appare poco incisivo e per nulla cinico davanti alla porta, complice oggi anche la prestazione superlativa di Iannarilli, portiere rossoverde migliore in campo.

La cronaca

Buon ritmo fin dai primi minuti, ma la prima parte del primo tempo è avara di emozioni, con le squadre molto attente a coprire bene gli spazi. Prima occasione solo al 23', di marca modenese, con il colpo di testa di Magnino deviato in corner dal portiere umbro.

A 28' ottima triangolazione dei canarini, con Tremlolada che calcia di poco fuori. Al 33' Santoro batte un rigore in movimento, ma Iannarilli è straordinario a negare il gol agli ospiti.

Al 37' è la Ternana ad avere un'occasione colossale, sprecata da Pyyhtiä che calcia alto ad un metro dalla linea di porta. Rossoverdi che crescono di intensità nel finale di tempo, ma senza altri acuti.

Il Modena riparte in avanti e trova la prima occasione già al 47' con Duca che calcia fuori dopo un ottimo fraseggio stretto in area. Al 57' è il neo-entrato Abiuso a cercare il gol, ma il suo tiro da distanza ravvicinata finisce alto.

Sono i gialli a tenere il pallino del gioco e a cercare con più insistenza di rendersi pericolosi. Ma i ritmi non sono molto alti, complice forse anche il primo caldo stagionale, con i 26°C di Terni. Al 71' occasione per i padroni di casa, Raimondo di testa manda sopra la traversa.

Al 75' Iannarilli dice no due volte al Modena, dimostrandosi ampiamente il migliore in campo. I canarini sprecano un'altra grossa opportunità al 85' con il tiro di Palumbo da dentro area che va a sfiorare il palo a portiere ormai battuto. Al 93' Abiuso in percussione supera il portiere batte goffamente verso la porta vuota: Dalle Mura compie un miracolo e salva in tuffo sulla linea. La porta resta stregata.

Il tabellino

TERNANA-MODENA 0-0

Ternana (3-5-2) Iannarilli; Boloca (46′ Dalle Mura), Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Faticanti (54′ Amatucci), Pyyhtiä (66′ De Boer), Carboni; Pereiro (66′ Raimondo), Favilli (54′ Distefano).

Modena (3-4-2-1) Seculin; Ponsi (79′ Riccio), Zaro, Pergreffi; Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali (66′ Oukhadda); Duca (57′ Di Stefano), Tremolada (66′ Bozhanaj); Gliozzi (57′ Abiuso).

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti

Ammoniti: Cotali, Boloca, Carboni, Zaro, Pergreffi.