Venezia - Modena 2-2 | Un punto pesante

Un Modena coraggioso porta a casa un punto preziosissimo dal Penzo di Venezia. I lagunari vanno due volte avanti nel punteggio, ma la prodezza di Gerli e il tap-in di Palumbo ristabiliscono la parità. I canarini mantengono così l’ottavo posto, staccando di un punto Brescia e Bari.

Al 10’ Modena pericoloso con Santoro, che calcia di prima intenzione da fuori e trova solo l’esterno della rete. Al 18’ l’arbitro punisce un tocco di braccio di Riccio in area e concede un rigore al Venezia, il Var lo toglie perché il difensore impatta la palla con il petto. Dopo 5’ Seculin si sporca i guanti sulla punizione di Pierini, debole ma insidiosa. Al 25’ Tessmann fa 1-0 ma è in fuorigioco, il Var conferma la decisione dell’assistente e si resta sullo 0-0. Il vantaggio arancioneroverde arriva in maniera beffarda nell’ultima azione del primo tempo: punita con un penalty una sbracciata di Battistella a ridosso dell’area di rigore difesa dai gialloblù, dagli undici metri Pohjanpalo incrocia, Seculin intuisce ma non ci può arrivare.

Al 14’ della ripresa Gliozzi sfiora l’eurogol, con un destro morbido che sfiora l’incrocio. Il pari arriva due minuti dopo, Gerli parte in percussione e dai 25 metri va a segno con un tiro a giro sul primo palo. Il Venezia reagisce con un traversone pericoloso di Zampano, superlativo Pergreffi che anticipa l’accorrente Pierini. I padroni di casa tornano avanti al 26’, dopo il colpo di testa di Gytkjaer arriva sulla palla vagante Pohjanpalo, che con una conclusione potente batte Seculin. Ma il Modena non ci sta e al 32’ riporta il punteggio in parità: Gliozzi viene steso in area da Joronen, Palumbo dagli undici metri si vede respingere il tiro ma è lesto a ribattere in rete per il 2-2. Nel recupero (sette i minuti concessi) c’è spazio per l’intervento prodigioso di Seculin, che nega il 3-2 a Bjarkason.

Il tabellino

VENEZIA-MODENA 2-2

MODENA: Seculin; Riccio, Pergreffi, Cauz; Santoro, Battistella (8’ st Magnino), Gerli, Palumbo (44’ st Manconi), Corrado; Abiuso (33’ st Tremolada), Gliozzi.

VENEZIA: Joronen; Svoboda, Idzes, Sverko; Candela, Busio (44’ st Ellertsson), Tessmann, Andersen (23’ st Olivieri), Zampano; Pohjanpalo (44’ st Bjarkason), Pierini (23’ st Gytkjaer).

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

AMMONITI: 48’ pt Battistella, 49’ pt Zampano, 31’ st Tessmann, 31’ st Riccio, 53’ st Gerli.