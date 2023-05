Cus Mo.Re. Summer Camp: il punto sui tornei universitari

Proseguono i tornei universitari. Nel Basket 3vs3 è volata finale per quel che riguarda la Cus Mo.Re Summer Cup di pallacanestro, tre contro tre. La capolista Fottiduro Bologna si impone per 21-13 con il fanalino di coda degli Sciancati. I Serenissimi hanno la meglio su Slam Drunk per 21-17. Cestisti per caso - Arrosto e Tiro termina 15-16 in favore di questi ultimi.

3-19 è il risultato finale di Le Bimbe di Ray - Viva La Fiba. La fase successiva della Cus Mo.Re Basket 3vs3 Summer Cup prevede i quarti di finale. Le gare si giocheranno tutte Martedi 9 Maggio al Palacus. Ecco gli accoppiamenti: Sciancati - Fottiduro Bologna; Slam Drunk - I Serenissimi; Le Bimbe di Ray - Arrosto e Tiro e Viva La Fiba affronterà Cestisti per caso.

Nel Calcio a 5 battute finali anche per il Torneo Universitario per studenti Unimore di Calcio a 5. Si è disputata la prima semifinale: International Milluzzo - Hapoel Kann. È stato un match avvincente, ricco di gol e colpi di scena. International Milluzzo ha ottenuto il pass per la finale battendo i rivali,solo dopo i tempi supplementari, punteggio finale 6-4. I vincitori di questa semifinale se la vedranno nella gara finale di questa competizione con la squadra che uscirà vittoriosa dalla sfida FC GLS - Carcere Futebol Club.