Fase regionale del Gran Premio Giovanissimi di sci alle Polle di Riolunato

Si è disputata sulla pista del Lago delle Polle di Riolunato la finale regionale del 46° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2024, la manifestazione dell AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani) rivolta alla categoria Pulcini, ossia i più giovani agonisti sugli sci che si sono sfidati in uno Slalom Gigante.

La gara regionale apre le porte a chi accederà alle fasi nazionali, che quest'anno saranno dal 2 al 4 aprile al Sestriere. Si tratta di un'importante competizione nazionale che accoglie i giovanissimi dello sci e li stimola a gareggiare nel modo più giocoso possibile, coerentemente con le indicazioni della FISI e con l'età e lo spirito di questa categoria che raccoglie bambine e bambine nati tra il 2012 e il 2015.

I nostri campioncini in erba che non hanno potuto essere in pista oggi possono partecipare alla selezione del 46° Gran Premio Giovanissimo in Toscana, il prossimo 5 febbraio, il regolamento infatti prevede che gli assenti e i non qualificati possano tentare la sorte anche in altre regioni.

Questi i podi della giornata:

U9 BABY 1 - FEMMINILE - 1° SAMUELI Giulia (scuola sci VALCAVA), 2° RAPALLINI Lavinia (scuola sci CERRETO LAGHI), 3° MASCAGNI Gaia (scuola sci CORNO ALLE SCALE)

- 1° SAMUELI Giulia (scuola sci VALCAVA), 2° RAPALLINI Lavinia (scuola sci CERRETO LAGHI), 3° MASCAGNI Gaia (scuola sci CORNO ALLE SCALE) U9 BABY 1 - MASCHILE : 1° BACCHI Giacomo (scuola sci RIOLUNATO), 2° ANTOGNARELLI Federico (scuola sci CERRETO LAGHI), 3° CERFOGLI Alessandro (scuola sci RIOLUNATO)

: 1° BACCHI Giacomo (scuola sci RIOLUNATO), 2° ANTOGNARELLI Federico (scuola sci CERRETO LAGHI), 3° CERFOGLI Alessandro (scuola sci RIOLUNATO) U10 BABY 2 - FEMMINILE : 1° IATTONI Ginevra (scuola sci RIOLUNATO), 2° STRUCCHI Matilde (scuola sci RIOLUNATO), 3° ZANOLI Vittoria (scuola sci VALCAVA)

: 1° IATTONI Ginevra (scuola sci RIOLUNATO), 2° STRUCCHI Matilde (scuola sci RIOLUNATO), 3° ZANOLI Vittoria (scuola sci VALCAVA) U10 BABY 2 - MASCHILE : 1° COLIOREDO Leone (scuola sci SCHIA MONTE CAIO), 2° ZANDONA' Andrea (scuola sci RIOLUNATO), 3° CANOVI Julian scuola sci RIOLUNATO

: 1° COLIOREDO Leone (scuola sci SCHIA MONTE CAIO), 2° ZANDONA' Andrea (scuola sci RIOLUNATO), 3° CANOVI Julian scuola sci RIOLUNATO U11 CUCCIOLI 1 - FEMMINILE : 1° TOSTI Ginevra (scuola sci CERRETO LAGHI), 2° CHINCHIO Caterina (scuola sci RIOLUNATO), 3° BACCARANI Beatrice (scuola sci VALCAVA).

: 1° TOSTI Ginevra (scuola sci CERRETO LAGHI), 2° CHINCHIO Caterina (scuola sci RIOLUNATO), 3° BACCARANI Beatrice (scuola sci VALCAVA). U11 CUCCIOLI 1 - MASCHILE : 1° VALTERIO Alberto (scuola sci RIOLUNATO), 2° CASALI Davide (scuola sci RIOLUNATO), 3° ANDREATI Gabriele (scuola sci RIOLUNATO)

: 1° VALTERIO Alberto (scuola sci RIOLUNATO), 2° CASALI Davide (scuola sci RIOLUNATO), 3° ANDREATI Gabriele (scuola sci RIOLUNATO) U12 CUCCIOLI 2 - FEMMINILE : 1° PENNA Beatrice (scuola sci RIOLUNATO), 2° LENZINI Ludovica (scuola sci RIOLUNATO), 3° VALDISERRI Enrica (scuola sci CORNO ALLE SCALE)

: 1° PENNA Beatrice (scuola sci RIOLUNATO), 2° LENZINI Ludovica (scuola sci RIOLUNATO), 3° VALDISERRI Enrica (scuola sci CORNO ALLE SCALE) U12 CUCCIOLI 2 - MASCHILE: 1° DELLA MADDALENA Jacopo (scuola sci RIOLUNATO), 2° MARI Leonardo (scuola sci RIOLUNATO), 3° FERRARI Tommaso (scuola sci RIOLUNATO)

I Pulcini che rappresenteranno Modena al GP Giovanissimi 2024 saranno:

SAMUELI Giulia (s. sci VALCAVA), BIOLCHINI Ginevra (s. sci SESTOLA), MANICARDI Sofia (s. sci SESTOLA), BACCHI Giacomo (s. sci RIOLUNATO), CERFOGLI Alessandro (s. sci RIOLUNATO), LENZINI Leonardo (s. sci RIOLUNATO), STORCHI Edoardo (s. sci SESTOLA), MINELLI Tommaso (s. sci VALCAVA), COLOMBARINI Riccardo (s. sci SESTOLA) per gli UNDER 9.

IATTONI Ginevra (s. sci RIOLUNATO), ZANOLI Vittoria (s. sci VALCAVA), ZANNI Lucia (s. sci VALCAVA), MANZONI Matilde (s. sci RIOLUNATO), VALPREDA Emma (s. sci SESTOLA), ZANDONA' Andrea (s. sci RIOLUNATO), CANOVI Julian (s. sci RIOLUNATO), CUOGHI Nicolas (s. sci SESTOLA), GHITTONI Giulio (s. sci VALCAVA), GIANAROLI Edoardo (s. sci RIOLUNATO), BARBARI Sarthak (s. sci VALCAVA), MUSIANI Andrea (s. sci SESTOLA), DIOLAITI Robert (s. sci SESTOLA) per gli UNDER 10.

CHINCHIO Caterina (s.sci RIOLUNATO), BACCARANI Beatrice (s. sci VALCAVA), ZANNI Sofia (s. sci VALCAVA), MORELLI Margherita (s. sci VALCAVA), BARATTINI Beatrice (s. sci SESTOLA), CANTERGIANI Giada (s. sci SESTOLA), ANGELILLO Adele (s. sci VALCAVA), CASALI Davide (s. sci RIOLUNATO), ANDREATI Gabriele (s. sci RIOLUNATO), VARCHETTA Gabriele (s. sci VALCAVA), NOVI Daniele (s. sci VALCAVA), BOCCACCI Marco (s. sci SESTOLA), CASARINI Samuele (s. sci RIOLUNATO), BERNARDI Giacomo (s. sci RIOLUNATO) per gli UNDER 11.

LENZINI Ludovica (s. sci RIOLUNATO), CUOGHI Anita (s. sci SESTOLA), LENZINI Martina (s. sci SESTOLA), GAGLIARDI Mia (s. sci RIOLUNATO), MORACCI Sofia (s. sci SESTOLA), NANETTI Eleonora (s. sci SESTOLA), GIOVANNETTI Gaia (s. sci VALCAVA), MARI Leonardo (s. sci RIOLUNATO), FERRARI Tommaso (s. sci RIOLUNATO), TURCHI Francesco (s. sci SESTOLA), LOCONTE Gianmaria (s. sci VALCAVA), SEGHI Lorenzo (s. sci SESTOLA), BACCARANI Niccolò (s. sci VALCAVA) per gli UNDER 12.