La Fratellanza. Frattini trionfa in Coppa Europa. Festa del Cross, donne quarte nella classifica combinata

Fine settimana impreziosito da uno strepitoso risultato in casa Fratellanza. A Leiria, in Portogallo, Giovanni Frattini ha conquistato il successo tra gli U23 nella gara del giavellotto valida per la Coppa Europa dei lanci. A Cassino, invece, è andata in scena la Festa del Cross dove i colori gialloblù si sono piazzati al quarto posto nella classifica combinata femminile.

Frattini sul tetto d’Europa

Giovanni Frattini porta più in alto di tutti i colori azzurri e della Fratellanza alla Coppa Europa dei lanci andata in scena a Leiria, in Portogallo. Il romagnolo che veste i colori modenesi ha trionfato con una strepitosa prestazione nella gara del giavellotto Under 23 migliorando due volte il personale e mettendosi alle spalle tanti rivali sulla carta più quotati. Si tratta per lui di un risultato storico a poco più di due anni e mezzo dai Mondiali Under 20 di Nairobi che furono la sua ultima gara prima di un lungo stop per infortunio che l’ha tenuto ai box per tutto il 2022 e per la stagione invernale 2023. Ma tornando al presente, Frattini aveva conquistato il pass per la Coppa Europa grazie al doppio argento, Assoluto e Promesse, ai campionati invernali di lanci dove si era dovuto inchinare solamente al rivale di mille battaglie Michele Fina. Nella gara in terra portoghese, però, il romagnolo si è superato aprendo la propria fatica con un lancio a 73,08 metri per poi salire al secondo tentativo a 75,05 e al quarto alla definitiva misura di 76,21. A provare a tenergli testa fin da subito solo il turco Muhammet Hanifi Zengin con cui si è scambiato più volte il comando della classifica per trionfare alla fine di soli sei centimetri. Tre nel complesso sono state le affermazioni azzurre nella due giorni ovvero quella di Frattini che si aggiunge a Zane Weir nel lancio del peso e alla squadra femminile Under 23 che si è imposta appunto nella classifica per nazioni. Inoltre a rendere ancora più prestigioso il risultato va ricordato che l’Italia non si era mai imposta prima d’ora nel giavellotto Under 23 maschile.

Festa del Cross, donne quarte nella classifica combinata

Due giornate di gara anche a Cassino dove sono stati assegnati tutti i titoli tricolore del Cross. Per la Fratellanza una lunga serie di piazzamenti che hanno portato, tra le altre cose, al quarto posto femminile nella classifica combinata che tiene conto di tutte le categorie. Nel dettaglio le Senior/Promesse hanno chiuso al ventesimo posto di squadra, le Juniores sedicesime e le Allieve quindicesime. Per quanto riguarda le singole gare, invece, spicca l’undicesimo posto di Alessandro Pasquinucci nel cross corto Promesse maschile sulla distanza dei tre chilometri. Trentaduesimo, invece, Matteo Costa negli Juniores e trentacinquesima Giada Margherita Ligorio tra le Allieve. Grande gara, infine, per la giovanissima Emi Accorsi selezionata per la rappresentativa regionale Cadetti e piazzatasi decima oltre che prima atleta emiliano romagnola.

Folta anche la pattuglia di atleti Master che ha gareggiato nella giornata di sabato nelle staffette conquistando ben quattro podi. Sul gradino più alto si è piazzato il quartetto femminile SF40 di Giulia Sighinolfi, Barbara Debbi, Laura Martinez Altamirano e Ramona Barbieri che ha chiuso le proprie fatiche in 36’42”. Rispettivamente secondo e terzo, invece, i quartetti SF55 formati da Katia Bianchini, Sonia Del Carlo, Rossella Corradini, Monica Barchetti e Monica Menghini, Simona Barchetti, Loretta Rubini, Annarosa Mongera. Infine terzo posto per i maschi SM50 con Gian Carlo Bonfiglioli, Andrea Baruffi, Alessandro Bianchi e Giuliano Casari.