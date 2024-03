Campionati italiani di nuoto paralimpico, Kevin Casali show a Lignano

Ancora un weekend di luci per il nuoto modenese ed in particolare per gli atleti paralimpici del Circolo Sportivo Guardia di Finanza Modena impegnati nei campionati nazionali assoluti disputatasi a Lignano Sabbiadoro, all’interno della manifestazione internazionale “Para Swimming World Series”, che ha visto al via l’eccellenza mondiale del settore. Al via 480 atleti in rappresentanza di 65 formazioni italiane e 54 nazionali provenienti da tutto il globo che si sono fronteggiati con un occhio anche agli imminenti campionati europei e all’attesissimo appuntamento olimpico di Parigi.

I portacolori della squadra modenese, al seguito dei coach Matteo Poli, Alessandro Cocchi ed Asia Sottile, hanno confermato la bontà del movimento natatorio paralimpico della nostra provincia, raggiungendo brillanti risultati con tutti e 4 gli atleti in gara che hanno conquistato un posto sul podio. La parte del leone l’ha recitata Kevin Casali, impegnato nella categoria riservata alle disabilità intellettivo-relazionali. Il classe 1993 ha conquistato il titolo italiano nei 200 misti, ed il bronzo nei 100 farfalla e nei 100 stile libero. Non pago ha preso parte anche alla gara dei 200 farfalla, non valida ai fini del campionato italiano, dove ha polverizzato il record nazionale che già gli apparteneva, limando oltre 2 secondi al precedente riscontro cronometrico.

Sugli scudi anche il giovanissimo David Neviani, classe 2011, che nella categoria S10 si è fregiato della medaglia d’argento nei 400 stile libero e di bronzo nei 200 misti. In entrambi i casi ha realizzato anche il record italiano della categoria esordienti. Piazza d’onore anche per Stefano Vlahos, cat. S8, nella distanza dei 100 rana, a conferma dell’ottimo lavoro che sta svolgendo con il coach Asia Sottile.

Infine, l’ultima medaglia è ad appannaggio dell’olimpionico Luigi Beggiato (cat. S4), che si è piazzato terzo nei 100 stile libero. Per l’atleta della nazionale che sta cercando di recuperare il terreno perso a causa degli infortuni che lo hanno afflitto nell’ultimo periodo, la tappa di Lignano è servita soprattutto come test in vista dei più importanti appuntamenti internazionali che lo attendono da qui all’estate.