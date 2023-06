La Fratellanza. Palcoscenico internazionale per i big gialloblù. Manfredini e Ligorio al Pratizzoli

Fine settimana di relativa calma per il calendario emiliano romagnolo dell’atletica. A farla da padrone sono i meeting nazionali ed internazionali che vedranno impegnati diversi atleti della Fratellanza e non solo. In programma anche il consueto Memorial Pratizzoli dedicato alla categoria Cadetti con due portacolori gialloblù nella rappresentativa della nostra regione.

Meeting nazionali ed internazionali a tinte gialloblù

Sono diverse le gare in programma nel fine settimana di alto livello a partire da San Vito al Tagliamento dove domani andrà in scena l’edizione numero diciassette dell’Atletica 2000 Meeting. Nel salto in alto si profila una sfida a due fra la romagnola della Fratellanza Nicole Romani e la croata, classe 1996, Tihana Jeletic. Yoro Menghi, invece, sarà in pedana nel salto in lungo ed in pista per i 110 ostacoli.

A Brescia, invece, in cartello il 3° Meeting della Leonessa nonché 7° Memorial Davide Boroni dove Michele De Berti guida la lista degli accreditati sugli 800 piani assieme all’ex gialloblù Riccardo Tamassia, da qualche stagione in forza a Trevisatletica. Impegnato nei 100, invece, Bokar Badji.

E poi c’è il 2° Meeting Internazionale Città di Lucca dove è annunciato il rientro in gara in Italia dopo l’annata negli States di Freider Fornasari. Il talento gialloblù che nei mesi scorsi si è ampiamente migliorato nei 100 prenderà parte ad una sfida di livello internazionale dove tra gli altri spicca il nome del keniano Ferdinand Omanyala, primatista africano della distanza con 9”77. Palcoscenico di assoluto prestigio, inoltre, anche per Giovanni Filippi negli 800 che rappresenta il miglior accredito italiano in mezzo ad avversari provenienti da tutto il mondo.

Manfredini e Ligorio al Pratizzoli

L’impianto di Parma ospiterà domenica l’edizione numero nove del Memorial Luigi Pratizzoli. L’ormai consueta sfida per rappresentative regionali vedrà schierate tra le protagoniste dell’Emilia Romagna anche due colonne della categoria Cadette gialloblù come Giada Margherita Ligorio e Rita Manfredini. La prima sarà in gara sulla sua distanza preferita ovvero i 1000 metri, mentre la seconda è chiamata in pista per gli 80 ostacoli e per la staffetta 4x100. La formazione che difenderà i colori della nostra regione è stata scelta dopo il meeting regionale “Città di Castelfranco” della scorsa settimana che aveva portato alla ribalta le due atlete della Fratellanza nelle due discipline. Da segnalare anche la vittoria con un ottimo 10,70 metri di Anna Volpi nel salto triplo, mentre Ligorio si era piazzata seconda sui 2000 metri con il tempo di 7’00”44. Piazza d’onore anche per Alessandra Rinzullo nei 1200 siepi in 4’19”34 e per Angelica Balboni nei 300 ostacoli in 49”56. Terzo gradino del podio, invece, per Francesca Mirante sulla stessa distanza senza barriere in 43”15.

Al maschile spiccano alcuni risultati nei lanci a partire dalla vittoria di Alessandro Florini nel peso con la misura di 12,49 metri. Secondo Giacomo Gazzotti nel giavellotto con 39,12 metri e terzo Roberto Filippini nel martello con 30,44. Per Gazzotti da segnalare anche il gradino più basso del podio nei 300 piani in 39”08 e stesso piazzamento per Giovanni Cargioli nei 1200 siepi in 3’48”04 oltre che per Alessandro De Giglio con 1,63 nell’alto e Tommaso Bigi con 11,37 nel salto triplo. Quarto, infine, Adam El Masslouhi nei 1000 metri con 2’45”34.