La giovanissima Malak El Koudri Campionessa Italiana di Taekwondo

Grandissimi risultati degli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena ai Campionati Italiani Cadetti, svoltosi a Torino lo scorso weekend. La squadra modenese ha schierato 5 atleti in gara che hanno dimostrato tutto il loro valore.

Prestazione superlativa per Malak El Koudri , nella -41kg, che sbaraglia la concorrenza e dopo 4 incontri entusiasmanti combattuti con grande tecnica, tattica, consapevolezza dei propri mezzi e determinata per arrivare alla vittoria, si laurea Campionessa Italiana 2024 al primo anno nella nuova categoria concedendo alle avversarie solo un round nei 4 incontri e regalando all' Accademia del Maestro Andrea Rocciola il primo titolo Italiano.

Bronzo nazionale per Mohammad Kachakeche, che supera brillantemente i turni preliminari e si ferma in semifinale contro un forte atleta laziale ma autore di un ottima performance al suo primo anno nei cadetti.

Ottimo 5° posto per Matteo Di Grazia, che vince nettamente due incontri e si ferma ai quarti sfiorando il podio , ma con una condotta di gara strepitosa ed in netta crescita tecnica e tattica rispetto alle precedenti gare;

Buona prestazione per Eva Persichini che lotta fino alla fine , senza riuscire a superare la propria avversaria ma combattendo con una grinta fuori dal comune e per Abdellah Aouachi che combatte contro un forte atleta pugliese , sfiorando la vittoria e combattendo con grande qualità fino all'ultimo istante.

Felice e soddisfatto il Maestro Andrea Rocciola della prestazione di tutti i propri atleti e per il Titolo Nazionale conquistato da Malak e proiettato verso i prossimi impegni con la squadra agonistica.