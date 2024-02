Lifesaving e campionati italiani. 10 titoli tricolori per Maranello Nuoto

Lo Stadio del nuoto chiude i battenti dei tricolori di categoria lifesaving con Maranello protagonista delle categorie Junior e Cadetti per un medagliere finale che somma 23 medaglie con 10 oro, 6 argenti e 7 bronzi.

La seconda parte di campionati, aperti dal titolo junior dei 200 ostacoli di Nicole Carzacchi è proseguita con il titolo della staffetta 4x50 lifesaver mixed interpretata al meglio da Angelo Raffaele Defilippis, Arianna Blasi, Riccardo Bartolacelli e ancora Carzacchi che ha in seguito completato il poker individuale vincendo i 100 misti lifesaver, 100 pinne e 200 superlifesaver. Quest’ultima specialità si è rivelata il marchio di fabbrica dei gialli di Maranello che ha vinto il titolo anche con Arianna Blasi (jun2), Andrea Dallari (cad) e portando sul podio Bartolacelli per l’argento junior.

Dallari, premiato con gli azzurrini quali vincitori dell’ultimo campionato europeo youth, ha a sua volta centrato il poker individuale con 100 pinne, 100 torpedo e la nuova specialità dei 100 misti lifesaver che si è rivelata nelle corde dei modenesi considerando anche i bronzi centrati da Arianna Blasi e Francesca Ingrami.

Riccardo Bartolacelli dopo la staffetta ha frequentato il gradino basso del podio nei 200 ostacoli e nel percorso misto e incrementato con i 200 super gli argenti del medagliere che registrano anche Anna Soli tra i premiati dei 100 torpedo cadette e Carzacchi nel percorso misto.

Le classifiche finali gratificano ma non premiano Maranello Nuoto che chiude in 4^ posizione, appena fuori dal podio junior dopo avere a lungo condotto la classifica, al 7° in quella cadetti e 21° tra i senior per un campionato comunque ricco di soddisfazioni per coach Sfondrini che aveva ai blocchi numerosi atleti qualificati che con i piazzamenti hanno portato punti, anche se non hanno raggiunto il podio.

L'elenco dei premiati