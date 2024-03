All'Abetone la fase regionale del Pinocchio decide i Children portacolori dell'Emilia Romagna

Non si arrendono ad un inverno ostile gli atleti dello sci che gravitano nell’Appennino emiliano romagnolo. Nostante le piogge i comprensori tosco-emiliani sono riusciti ad assicurare ai giovani agonisti dello sci alpino le piste per poter garantire i campionati previsti per la stagione.

Lunedì 4 marzo l’appuntamento è stato all’Abetone con due GS a una manche ciascuna organizzati il primo dallo Sci Club Cerreto e il secondo dallo Sci Club Val Carlina che, a causa di questo caldo in inverno, non hanno potuto accogliere i Children emiliano-romagnoli nelle loro sedi tradizionali di Cerreto Lago e Corno alla Scale, venendo purtroppo meno a una lunga tradizione. Il primo GS è valso, oltre che come gara di circuito regionale BPER - PODHIO, anche come qualificazione al Pinocchio nazionale, previsto per i prossimi 24 e 25 marzo, sempre all’Abetone che accoglie questa competizione sin dal suo esordio. Al Pinocchio nazionale avranno accesso le prime 7 sciatrici e i primi 8 sciatori di ciascuna categoria. Di seguito i risultati della prima gara con gli atleti e le atlete che porteranno al Pinocchio i colori dell'Emilia Romagna.

Prima gara

RAGAZZI F - 1° Veronica Burchi (SC Sestola), 2° Emma Sirelli (Schia M Caio), 3° Matilde Libbra (Cimone Ski),4° Angelica Pastorino (Cerreto Lago), 5° Benedetta Baisi De Toffoli (SC Sestola), 6° Giulia Benvenuti (SC Val Carlina), 7° Emma Antoni (Cimone Ski).

RAGAZZI M - 1° Alessandro Bentivogli (Cimone Ski),2° Gabriele Ferrari (SC Sestola), 3° Gregorio Degli Esposti M. (SC Val Carlina), 4° Pietro Venturelli (SC Sestola), 5° Matteo Novi (Cimone Ski), 6° Giona Cecchi (SC Prato Spilla), 7° Nicola Bianconi (SC Sestola), 8° Matteo Merani (SC Montenuda).

ALLIEVI F - 1° Romina Chiarugi (SC Sestola), 2° Sofia Brizzi (SC Val Carlina), 3° Eleonora Valdiserri (Alto Reno20.20), 4° Alice Bianchi (Cerreto Lago), 5° Sara Prandini (Cimone Ski),6° Alice Antoni (Cimone Ski), 7° Adele Ciuffardi (Cerreto Lago).

ALLIEVI M - 1° Leone Degli Esposti M. (SC Val Carlina) , 2° Alberto Barbolini (SC Montenuda), 3° Andrea Sancassani (Cimone Ski), 4° Gianni Bondioli (Razzolo Sci), 5° Francesco Pellicone (SC Sestola), 6° Nicola Querciagrossa (SC Sestola), 7° Giovanni Marchesi (Schia M Caio) , 8° Giacomo Nanetti (SC Sestola).

Complimenti anche ai modenesi che, pur non salendo sul carro dei vincitori, hanno contribuito, con il proprio impegno, a portare punti alla propria squadra.

Categoria Ragazzi

Per il Sestola: Lorenzo Prando (9°), Tommaso Iattoni (10°), Matteo J. Minelli e Alice Manfredini (11°), Bianca Panzica (14°), Lorenzo Pollacci (18°).

Per il Cimone Ski: Sara Quadrelli (9°), Matteo Zandonà (12°), Andrea Ruggeri (14°), Gabriele Nieri (15°).

Afferenti al Frignano Ski Team: Anna Casali (16°) e Greta Presenza (17°).

Categoria Allievi

Per il Sestola: Greta Lenzini (10°), Riccardo Cappellini (11°), Jacopo Benigni (13°), Anita Sabbioni (15°) , Edoardo Rabitti (16°), Jacopo Martinelli (17°), Pietro Boccacci (20°).

Per il Cimone: Giulia Braccini (8°), Filippo E. Bacchi (12°), Elia Gasperini (15°), Pietro Giovanelli (18°), Riccardo Rondelli (21°).

Seconda Gara

Al termine della prima gara si è svolto un secondo Slalom Gigante, gara afferente al Circuito regionale BPER - PODHIO che ha visto i seguenti podi e piazzamenti.

RAGAZZI F: 1° Veronica Burchi (SC Sestola), 2° Angelica Pastorino (Cerreto Lago),3° Emma Sirelli (Schia M Caio), 4° Matilde Libbra (Cimone Ski), 5° Greta Boselli (SC Sestola),

RAGAZZI M: 1° Alessandro Bentivogli (Cimone Ski),2° Gregorio Degli Esposti M. (SC Val Carlina) 3° Francesco Merighi (SC Sestola), 4° Pietro Venturelli (SC Sestola), 5° Matteo John Minelli (SC Sestola).

Altri piazzamenti dei modenesi per la Categoria Ragazzi

Sci club Sestola: Benedetta Baisi de Toffoli (6°), Nicola Bianconi (9°), Lorenzo Prando (10°), Marco Torri (11°), Tommaso Iattoni (13°), Bianca Panzica (15°), Lorenzo Pollacci (19°).

Cimone Ski: Nicolò Borresi (6°), Emma Antoni (8°), Sara Quadrelli (11°), Matteo Novi (12°), Alice Manfredini (13°), Gabriele Maleti (14°), Gabriele NIERI (15°), Marco Morelli (21°), Francesco M. Sforza (25°).

Frignano Ski Team: Anna Casali (16°), Greta Presenza (18°)

ALLIEVI F : 1° Eleonora Valdiserri (Alto Reno20.20), 2° Sofia Brizzi (SC Val Carlina), 3° Romina Chiarugi (SC Sestola), 4° Alice Bianchi (Cerreto Lago), 5° Alice Antoni (Cimone Ski).

ALLIEVI M: 1° Alberto Barbolini (SC Montenuda), 2° Leone Degli Esposti M. (SC Val Carlina), 3° Andrea Sancassani (Cimone Ski), 4° Francesco Pellicone (SC Sestola), 5° Matteo Giannoni (SC Sestola)

Con i colori modenesi portano punti alle loro squadreper la Categoria Allievi.

Sci Club Sestola: Giacomo Nanetti (6°), Nicola Querciagrossa (7°), Riccardo Cappellini (8°), Greta Lenzini (10°), Jacopo Benigni (13°), Jacopo Martinelli (14°), Edoardo Rabitti (16°), Pietro Boccacci (21°).

Cimone Ski: Emma Forghieri (11°), Filippo E. Bacchi (15°), Elia Gasperini (17°), Leonardo Maleti (18°), Pietro Giovanelli (19°), Riccardo Rondelli (23°).

Martedì 5 marzo

Sempre all'Abetone si è tenuta la gara di martedì 5 marzo: un GS a due manche ancora una volta a cura degli Sci Club Cerreto Lago e Val Carlina. La gara rientra, come già quelle precedenti, nel circuito regionale BPER e PODHIO. La rilevazione dei tempi di gara, come anche per il 3 marzo, è stata a cura dei cronometristi pistoiesi. Anche in questo caso si è trattato si uno Slalom Gigante sulla medesima pista Stadio dello slalom.

RAGAZZI F: Angelica Pastorino (SC Cerreto Lago), 2° Matilde Libbra (Cimone Ski), 3° Veronica Burchi (SC Sestola), 4° Greta Boselli (SC Sestola), 5° Giulia Benvenuti (SC Val Carlina).

RAGAZZI M: 1° Gabriele Ferrari (SC Sestola), 2° Francesco Merighi (SC Sestola), 3° Alessandro Bentivogli (Cimone Ski), 4° Giona Cecchi (SC Prato Spilla), 5° Lorenzo Prando (SC Sestola).

Altri piazzamenti degli atleti e atlete modenesi della categoria Ragazzi.

Per il Sestola: Matteo J. Minelli (6°), Marco Torri (7°), Tommaso Iattoni (11°), Lorenzo Pollacci (16°).

Per il Cimone Ski: Nicolò Borresi (9°), Matteo Zandonà (12°), 13° Gabriele Nieri (13°), Andrea Ruggeri (14°), Marco Morelli (15°), Francesco M. Sforza (19°).

ALLIEVI F 1° Sofia Brizzi (SC Val Carlina), 2° Romina Chiarugi (SC Sestola),3° Eleonora Valdiserri (Alto Reno 20.20), 4° Adele Ciuffardi (Cerreto Lago), 5° Emma Ciuffardi (SC Val Carlina).

ALLIEVI M 1° Leone Degli Esposti (SC Val Carlina), 2° Alberto Barbolini (SC Montenuda), 3° Giovanni Marchesi (Schia Monte Caio), 4° Gianni Bondioli (Razzolo Sci), 5° Matteo Giannoni (SC Sestola).

Altri piazzamenti degli atleti e atlete modenesi della categoria Allievi.

Per lo SC Sestola: Greta Lenzini e Francesco Pellicone (6°), Giacomo Nanetti (7°), Nicola Querciagrossa (9°), Jacopo Martinelli (11°), Jacopo Benigni (13°), Riccardo Cappellini (14°), Edoardo Rabitti (17°).

Per il Cimone Ski: Sara Prandini (7°), Emma Forghieri (10°), Elia Gasperini (15°), Pietro Giovanelli (18°).

I migliori atleti e atlete della stagione saranno impegnati al Andalo per i Campionati italiani Children che si svolgono dal 18 al 22 marzo e poi di nuovo all'Abetone nella fase finale del trofeo Pinochio sugli sci, gara che concluderà la stagione sciistica 2023-24.