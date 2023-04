Colombini, Turchi e Passino: top 10 al "Pinocchio sugli sci"

Le Finali Nazionali del 41° Pinocchio Sugli Sci hanno preso il via ufficialmente il 26 marzo sulle piste da sci dell'Abetone. La fase conclusiva della 41° edizione dell'evento sciistico per bambini e ragazzi, tra i più prestigiosi d'Italia, come di consueto si è svolta sulla Montagna Pistoiese a cura dello Sci Club Pinocchio di Pescia con il supporto di Regione Toscana, Comune di Abetone Cutigliano e SAF.

Ad aprire la settimana di competizione abetonese, per la quale erano attesi oltre 1600 atleti da tutta Italia, sono stati i giovanissimi atleti delle categorie U9/Baby 1 e U10/Baby2, che si sono dati battaglia con una prova unica di slalom gigante GS, rispettivamente sulle piste Zeno 3 Variante (Ovovia) e Pista Stadio da Slalom (Ovovia). è stata poi la volta degli U11/Cuccioli 1 e U12/Cuccioli 2 con il loro Slalom Gigante sempre sulla Pista Stadio da Slalom.

I nostri atleti modenesi hanno raggiunto risultati di assoluto prestigio nazionale con il 5° posto di Alberto Colombini (Frignano), il 7° di Alberto Turchi e il 19° di Francesco Turchi (entrambi Fanano 2001), il 31° di Federico Bussoli, il 34° di Andrea Zandonà, il 35° di Leonardo Mari, il 38° di Davide Casali e 50° di Ginevra Iattoni (tutti con i colori del Frignano Ski Team). Qualificarsi per la fase nazionale è già segnale di un ottimo livello agonistico e un piazzamento nei top 50 nazionali è un primo traguardo importante per i nostri piccoli atleti. Risultato di assoluto prestigio è ancora il 5° posto nazionale di Andrea Passino del Cimone Ski Team nella categoria Allievi. Il sedicenne neo campione Italiano si è confermato a distanza di pochi giorni dal trionfo di Ponte di Legno come una delle sicure migliori promesse del panorama sciistico del nostro paese.

I risultati dei Pulcini emiliani della prima giornata di gare:

U9/BABY 1 F e M SLALOM GIGANTE PISTA ZENO 4

50° Ginevra Iattoni (Frignano ST), 86° Vittoria Zanoli (Riolunato), 99° Lucia Zanni (Riolunato), 100 Irene Vegetti (Pratospilla), 101 Alice Canuti (Pratospilla), 103° Maddalena Andreani (Montenuda)

34° Andrea Zandonà (Frignano), 39° Leone Colloredo (S C Schia), 86° Giulio Ghittoni (Riolunato), 100° Michele Ravera (Pratospilla), 105° Julian Canovi (Frignano), 106° Enea Malpeli (Pratospilla), 110° Gabriele Vacciago (Fanano 2001), 111° Sarthak Barbari (Riolunato)

U10/BABY 2 F e M SLALOM GIGANTE STADIO DA SLALOM

30° Ginevra Tosti (Montenuda), 56° Beatrice Baccarani (Riolunato), 66 Sofia Zanni (Riolunato), 106 Margherita Morelli (Riolunato), Jessica Evangelisti (Razzolo)

5° Alberto Colombini (Frignano), 31° Federico Bussoli (Frignano), 38° Davide Casali (Frignano), 93° Gabriele Andreati (Frignano), 97°Edoardo Belletti (Alto Reno), 108 Nicolò Rossi (Prato Spilla)121° Giacomo Giordano (S C Schia),123° Gabriele Varchetta (Riolunato)

U11/CUCCIOLI 1 F M - SLALOM GIGANTE

54° Ludovica Lenzini (Frignano), 64° Mia Gagliardi (Frignano), 75° Anita Cuoghi (Sestola), 85° Vittoria Salani (Val Carlina), 93° Martina Lenzini (Fanano 2001), 112° Maria Sole Attolini (La Lunga sport), 115° Sofia Moracci (Sestola), 118° Eleonora Nanetti (Sestola)

19° Francesco Turchi (Fanano 2001), 30° Giovanni Sentieri (Cerreto), 35° Leonardo Mari (Frignano), 64° Lorenzo Seghi (Sestola), 71° Gianmaria Loconte (Riolunato), 74° Achille Currarino (Montenuda) 87° Tommaso Ferrari (Frignano), 108° Filippo Ferrarotti (Cerreto), 110° Niccolò Baccarani (Riolunato),

U12/CUCCIOLI 2 F M stadio da slalom 27/03

73° Ambra Messerini (Val Carlina), 79° Greda Boselli (Sestola), 99° Sara Quadrelli (Riolunato), 110° Vittoria Colangelo (Montenuda), 112° Benedetta Baisi D T. (Sestola), 116° Miria Ricci (Val Carlina), 122° Vanessa Scotto D. L. (Montenuda)

7° Alberto Turchi (Fanano 2001 ), 60° Pietro Sestini (Riolunato), 92° Giona Cecchi (Prato Spilla), 102 Nicolo Borresi (Riolunato), 113° Lorenzo Prando (Sestola), 114° Edoardo prando (Montenuda), 117 Gregorio Tonelli (Razzolo)

Il 28 e 29 marzo a concorrere sono state le categorie degli U14/Ragazzi e U16/Allievi che si sono sfidate nelle prove di Slalom Speciale e Slalom Gigante nelle stesse due piste dei Pulcini, naturalmente debitamente "allungate"

U14/Ragazzi F e M - Gigante

24° Sofia Brizzi (Val Carlina) e 25° Gianni Bondioli (Razzolo)

nc seconda prova: 49° Adele Ciuffardi (Cerreto), 58° Emma Sirelli (S C Schia), 96° Romina Chiarugi (cimone S T )115° Alice antoni (Cimone Ski Team),Elia Gasperini (Val Carlina), Francesco Merighi (Cimone ski Team)

U16/Allievi F e M - Gigante

9° Margherita Saccardi (SC Schia), 76° Emma Guglielmi (SC Val Carlina), 79° Alice Bianchi (Cerreto Lago), 82° Eleonora Sardu (Val Carliana), 83° Sara del Soldato (Sestola), 87° Sofia Pesturini (Team Razzolo), 89° Greta Lenzini (SC Sestola)

5° Andrea Passino (Cimone Ski Team), 45° Leone Degli Esposti Mazzoni (Val Carlina), 63° Gabriele d'Arpe (Cimone Ski Team), 97° Giorgio Lambertini (SC Sestola), 103° Jacopo Benigni

U14/Ragazzi F e M - Slalom

45° Sofia Brizzi (Val Carlina), 46° Romina Chiarugi (Cimone ST), 67° Angelica Pastorino (Cerreto), 80° Adele Ciuffardi (Cerreto), 93 Emma Rirelli (Schia)

Non Arrivata Alice Antoni (Cimone S T)

78° Gabriele Ferrari (Sestola), 79° Gianni Bondioli (Razzolo), 88° Francesco Merighi (Cimone ST), 103 Filippo E. Bacchi (Cimone ST), 114° Elia Gasperini (Val Carlina)

U16/ALLIEVI F e M - Slalom

13° Margherita Saccardi (Schia )

nc per la 2* prova: Sara del Soldato, Greta Lenzini (Sestola) Emma Guglielmi (Val Carlina), Alice Bianchi (Cerreto), Andrea Passino , Gabriele d'Arpe, Francesco Bacchelli, Fabio Modesti (Cimone Ski Team), Giorgio Lambertini, Jacopo Benigni (Sestola solo prima manche)

Con le gare del Pinocchio si conclude la stagione in Appennino chiusa dalle ormai consuete feste dedicate ai saluti e alla celebrazione dei successi che non sono mai solo dei vincitori, ma di tutti i componenti di ciascuna squadra che si sono impegnati in allenamenti e gare con la medesima determinazione di chi è riuscito a salire sul podio. "Divertirsi sempre" sono state le parole di Andrea Passino che quest'anno ha raggiunto la vetta più alta d'Italia senza mai farne un vanto. Ora, per tutti i nostri atleti, l'agonismo passa sui banchi e sui libri per concludere al meglio l'anno e perchè, per ora, lo sport è solo completamento del percorso scolastico. Per i più grandi è anche tempo di pensare a nuove sfide sugli sci che, per loro, dalla prossima stagione saranno sempre a carattere nazionale e per qualcuno di loro il sogno di accedere alle competizioni europee o addirittura mondiali potrebbe diventare davvero concreto.