Il modenese Andrea Sancassani vince i Campionati regionali studenteschi di sci alpino

Giovedì 23 febbraio 2023 presso gli impianti sciistici di Cerreto Laghi si sono tenuti i Campionati regionali studenteschi di sci alpino. Circa un centinaio alunni delle scuole di secondo grado di tutta la Regione si sono cimentati in una gara di Slalom Gigante organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Comitato Emilia Romagna della FISI.

Nella categoria maschile, tra gli oltre 50 iscritti, vince tra tutti Andrea Sancassani del Liceo delle Scienze Applicate F. Corni di Modena che si laurea campione regionale e stacca il pass per le prossime finali nazionali a Folgaria. Tra i modenesi più bravi anche Giorgio Lambertini e Mirko Masetti (quarto e quinto) del Liceo Cavazzi di Pavullo.

Tra oltre 40 ragazze la più veloce è Margherita Saccardi del liceo Bartolucci di Parma. Per la nostra Provincia buono il quarto posto di Giorgia Picciano (Cavazzi-Pavullo), il quinto e l'ottavo rispettivamente di Ambra Focardi e Carlotta Venera (Formiggini-Sassuolo), il dodicesimo e il quattordicesimo di Lucrezia Luppi e Greta Marino Merlo (Cavazzi Pavullo).

Al Cerreto Laghi si sono date appuntamento le squadre di alcune scuole superiori della nostra Regione, quelle che hanno scelto di riprendere una tradizione di sfide sulla neve che da alcuni anni sembrava essere caduta nel dimenticatoio: i Campionati Regionali Studenteschi di sci alpino (e non solo), silenti da qualche anno, principalmente a causa Covid. Il Ministero ha deciso quest'anno di rilanciarli invitando tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado a prendervi parte. Le adesioni forse sono state meno numerose di quanto si sarebbe potuto sperare, ma erano comunque abbastanza da poter accendere una bella sfida tra gli istituti rappresentanti buona parte delle province emiliano romagnole. Le delegazioni delle scuole partecipanti erano costituite da tre ragazzi e tre ragazze per scuola. Per Modena città la sola scuola superiore che si è messa in gioco per questa sfida è stata il Corni Tecnico e LSSA, grazie principalmente alla determinazione, disponibilità ed entusiasmo di uno dei suoi docenti di educazione fisica, il prof. Roberto Bicego che ha portato sul gradino più alto del podio uno dei suoi atleti, Andrea Sancassani, che in questo modo ha regalato alla scuola di appartenenza, contemporaneamente la medaglia per il primo atleta regionale, il primo atleta provinciale e un secondo posto tra le scuole della Regione. Al primo posto regionale per la categoria maschile si è classificata la scuola Blaise Pascal di Reggio Emilia mentre per la categoria femminile il podio è andato al Liceo Bertolucci di Parma.

Adesso gli atleti della squadra vincenti, assieme ai primi classificati di categoria (Andrea Sancassani e Margherita Saccardi) potranno partcipare alle gare nazionali che si svolgeranno dal 6 al 10 marzo sulle nevi di Folgaria.

"Una giornata densa di emozioni positive" ha dichiarato il docente che ha accomapagnato e affiancato i ragazzi modenesi del Liceo e Istituto Tecnico Corni in questa bella esperienza "I ragazzi hanno dimostrato serietà e determinazione nell'affrontare la prova al meglio delle loro possibilità per portare al successo i colori e dell'istituto".

I risultati ottenuti e la volontà di partecipazione mostrano una realtà scolastica capace di coniugare impegni di studio e sportivi incentivando una crescita armonica dei ragazzi fatta di sane abitudini, senso di responsabilità e capacità organizzativa.

La stessa tipologia di gara si era svolta nella giornata di mercoledì 22 febbraio coinvolgendo gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. In questo caso le scuole modenesi che hanno portato sulle piste del Cerreto i colori della Provincia di Modena sono state quattro: la SM Montecuccoli di Pavullo, l'IC di Sestola, l'IC di Montefiorino e l'IC2 di Modena classificatesi nell'ordine. Buoni i risultati ottenuti da Matilde Libbra, Gabriele Ferrari e Filippo Bacchi (di Pavullo), Laura Forti (Montefiorino), Greta Boselli e Nicola Querciagrossa (Sestola).