Selezioni ad Abetone, i Pulcini modenesi pronti all'avventura del "Pinocchio"

Finalmente è arrivato il momento per stabilire i piccoli atleti che porteranno al Pinocchio i colori emiliano romagnoli e, in particolare, quelli modenesi. L'appuntamento per la sfida è stato lunedì 18 marzo all'Abetone, in uno slalom speciale valido sia per le selezioni regionali del Pinocchio categoria Pulcini che per la gara conclusiva del circuito regionale BPER - Podhio. Veramente una sfida in 'zona Cesarini', visto che manca ormai veramente pochissimo alla 42esima edizione della celebre gara del Pinocchio sugli Sci che vedrà convergere nella località toscana atleti da tutto il mondo, compresi tra gli 8 e i 16 anni. Le finali nazionali sono infatti fissate per la settimana dal 22 al 28 marzo prossimi.

Ma ecco chi sono i Pulcini modenesi che, grazie alla loro prestazione di lunedì, potranno prendere parte a questa emozionante esperienza.

Baby 1: Giulia Samueli (SC Riolunato) e Giacomo Enea Bacchi (Frignano ST) che hanno conquistato il podio della loro categoria, Alessandro Cerfogli e Leonardo Lenzini (Frignano Ski Team) rispettivamente 3° e 4° di categoria.

Per i Baby 2 F addirittura un podio tutto modenese con Lucia Zanni (SC Riolunato) sul gradino più alto, seguita da Ginevra Iattoni (Frignano Ski Team) e Vittoria Zanoli (SC Riolunato), ma anche la componente maschile conquista posti di tutto rispetto grazie al podio di Giulio Ghittoni (SC Riolunato), al 3° gradino di Andrea Zandonà (Frignano Ski Team), seguito da Nikolas Cuoghi (Sestola), Edoardo Gianaroli e Julian Canovi (Frignano ST).

Anche nei Cuccioli 1 le giovanissime atlete modenesi si appropriano del podio e non solo: 1° Caterina Chinchio (Frignano ST), 2° Matilde Sola, 3° Beatrice Baccarani e 4° Margherita Morelli (SC Riolunato); quattro anche i Cuccioli M con il 1° posto di Davide Casali, il 3° di Federico Bussoli e il 6° di Giacomo Bernardi (Frignano SK), e il 5° posto di Daniele Novi (SC Riolunato).

Rappresenteranno infine la categoria Cuccioli 2 i Pulcini del Frignano Ski Team Mia Gagliardi e Leonardo Mari (sul gradino più alto per gli U12 maschile), Francesco Turchi (SC Fanana2001), Lorenzo Seghi (SC Sestola), Niccolò Baccarani (SC Riolunato) e Francesco Cappellini (SC Sestola).

Non ci resta che augurare a tutti quanti un grosso "In bocca al lupo", ad ognuno la scelta se rispondere "Viva" o il più tradizionale "Crepi".