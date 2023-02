Emiliano-romagnoli U14 e U16 alle finali nazionali del 41° Pinocchio sugli sci

Si avvicina la data delle finali nazionali del 41° Pinocchio sugli sci che si disputerà a fine marzo sulle piste dell'Abetone. Si tratta di una delle 5 gare di sci più importanti al Mondo dedicate ai giovani sciatori dagli 8 ai 15 anni nata nei primi anni Ottanta in concomitanza del centenario della pubblicazione delle Avventure del famoso burattino di legno. Le selezioni degli atleti che rappresenteranno le varie regioni sono iniziate già da tempo e il fine settimana appena trascorso è stato il turno delle cat Children maschile e femminile della nostra regione.

Anche quest'anno l'organizzazione della Selezione regionale CAE cat. CHILDREN M/F è stata prerogativa della società S.C. Cerreto Laghi che ha accolto, nell'omonima località, tutti gli atleti emilianoromagnoli U14 e U16.

Un fine-settimana di gare precedute, per molti, dall'allenamento del venerdì per "familiarizzare" con le piste, dopodiché le sfide sono state due: il gigante di sabato e lo slalom di domenica, entrambi di due manche. Premiati con il celebre burattino i primi sette atleti di ciascuna categoria. Tutte le premiazioni sono avvenute nella giornata di domenica quando, in base alle somme dei punteggi, sono stati anche resi pubblici i nomi dei atleti che porteranno alle finali nazionali i colori dell'Emilia Romagna: sette atleti per ciascuna categoria femminile e otto per le categorie maschili.

U14

cat. Ragazzi F: Romina Chiarugi (Cimone Ski Team), Sofia Brizzi (Val Carlina), Alice Antoni (Cimone Ski Team), Adele Ciuffardi (Cerreto Laghi), Eleonora Valdisserri (Alto Reno), Emma Sirelli (Schia Monte Caio), Angelica Pastorino (Cerreto Lago);

cat. Ragazzi M: Gianni Bondioli (Razzolo), Giovanni Marchesi, Davide Tiberi, Gabrilele Ferrari (Sestola), Tommaso Panetttieri (Montenuda), Elia Gasperini (Val Carlina), Francesco Merighi (Cimone Ski Taem), Bacchi Filippo (Cimone Ski Team).

U16

cat. Allievi F: Alice Bianchi (Cerreto), Eleonora Sardu (Val Carlina), Emma Guglielmi (Val Carlina), Sara Del Soldato (Sestola), Margherita Saccardi (Schia M. Caio), Greta Lenzini (Sestola), Sofia Pesturini (Razzolo);

cat. Allievi M: Andrea Passino (Cimone Ski Team), Leone Degli Esposti (Val Carlina), Fabio Modesti (Cimone Ski Taem), Gabrilele D'Arpe (Cimone Ski Team), Riccardo Rossi (Schia Monte Caio), Francesco Bacchelli (Cimone Ski Team), Giorgio Lambertini (Sestola), Jacopo Benigni (Sestola).