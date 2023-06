Tiro con l'arco: Uguzzoni e Graziosi doppio argento nazionale

Gli arcieri paralimpici Federico Uguzzoni e Matteo Graziosi nuovamente grandi protagonisti ai Campionati Italiani Para-Archery svoltisi a Ugnano (FI) lo scorso weekend. La squadra di Doppio W1 del Ki Oshi Vignola ha portato a casa due medaglie d’argento, una in qualifica e una agli Assoluti entrambe alle spalle della corazzata delle Frecce Azzurre.

Individualmente, Uguzzoni è giunto ottavo sia in qualifica, sia agli Assoluti, mentre Graziosi è giunto nono sia in qualifica sia agli Assoluti. Buona la prova per Rossano Cantergiani nell’Open Compound con un buon 11esimo posto in qualifica e un nono posto assoluto.

Estrema soddisfazione per il Tecnico Alberto Venturelli: “aldilà della gioia per le medaglie, quello che ho più apprezzato è stata l’incredibile serietà e l’impegno dimostrati sul campo dagli atleti, perché non è stato facile con il meteo che ci ha fatto perdere settimane intere di preparazione per l’evento mantenere lucidità per questa due giorni. Un ringraziamento sincero lo faccio agli organizzatori della Ugo di Toscana che ci hanno permesso di salvare la gara di Matteo Graziosi facendoci utilizzare la loro pressa a causa di un guasto tecnico. Un enorme ringraziamento anche allo staff tecnico presente e a tutta la Società Ki Oshi che ci è sempre vicino”.