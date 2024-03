Vince chi ha ... i "piedi (più) veloci", pulcini in gara a Passo del Lupo

I Pulcini emiliano romagnoli hanno affrontato una delle novità previste dalla FISI per la loro categoria. Si tratta del format "Piedi Veloci", una sorta di slalom "stretto" che obbliga i piedi a indirizzarsi in modo appunto "veloce" per affrontare il palo successivo. Nelle due manches - entrambe premiate - i due gruppi di ciascuna categoria, i Baby e i Cuccioli 1 e 2, hanno corso insieme, ma sono stati nuovamente distinti al momento delle premiazioni. Trattandosi di una competizione di fine stagione vi hanno preso parte, seppure su un tracciato ridotto e commisurato all'età, anche i piccolissimi dello sci, quelli non ancora rientranti nell'agonismo: i Super Baby, che, come spesso accade, non stavano nella pelle dal desiderio di emulare i "grandi" tra i pali.

Le due manches del trofeo SZ Progetti SRL si sono tenute sulla pista Romulo a Passo del Lupo e rientrano nel Campionato Regionale BPER - Circuito Podhio. Una gara baciata dal sole con la neve che ancora tiene grazie anche e soprattutto all'impegno del Comprensorio del Cimone, che si è occupato della predisposizione della pista per questa competizione organizzata dal Frignano Ski Team.

Gara 1

Baby 1 F: 1° MANICARDI Sofia (SC SESTOLA), 2° SAMUELI Giulia (SC RIOLUNATO), 3° SARTI Anna (SC RIOLUNATO), 4° BIOLCHINI Ginevra (SC SESTOLA), 5° BASSA Ginevra (SC MONTENUDA), 6° CAVANI Vittoria (SC SESTOLA).

Baby 2 F: 1° IATTONI Ginevra (FRIGNANO SKI TEAM), 2° CANUTI Alice (SC PRATO SPILLA), 3° VALPREDA Emma (SC SESTOLA), 4° VEGETTI Irene (SC PRATO SPILLA), 5° MORSIANI Matilde (ALTO RENO) 2014

Baby 1 M: 1° BACCHI Giacomo Enea (FRIGNANO S.T), 2° CERFOGLI Alessandro (FRIGNANO S.T.), 3° ANTOGNARELLI Federico (SC PRATO SPILLA), 4° MINELLI Tommaso (SC RIOLUNATO), 5° COLOMBARINI Riccardo (SC SESTOLA).

Baby 2 M: 1° GHITTONI Giulio (SC RIOLUNATO), 2° CANOVI Julian (FRIGNANO S.T.), 3° CUOGHI Nikolas (SC SESTOLA), 4° ZANDONA' Andrea (FRIGNANO S.T.), 5° MALPELI Enea (SC PRATO SPILLA), 6° GIANAROLI Edoardo (FRIGNANO S.T.), 7° RAVERA Michele 2014 (SC PRATO SPILLA), 8° BARBARI Sarthak (SC RIOLUNATO), 9° MANZINI Lorenzo (SC RIOLUNATO), 10° DIOLAITI Robert (SC SESTOLA).

CUCCIOLI 1 F: 1° CHINCHIO Caterina (FRIGNANO SKI TEAM), 2° TOSTI Ginevra (SC MONTENUDA), 3° SOLA Matilde (SC RIOLUNATO), 4° ZANNI Sofia (SC RIOLUNATO), 5° BARATTINI Beatrice (SC SESTOLA), 6° BACCARANI Beatrice (SC RIOLUNATO), 7° MORELLI Margherita (RIOLUNATO), 8° CANTERGIANI Giada (SC SESTOLA) , 9° FABRI Magda (ALTO RENO 20.20), 10° ANGELILLO Adele (SC RIOLUNATO).

CUCCIOLI 2 F: 1° CUOGHI Anita (SC SESTOLA), 2° MORACCI Sofia (SC SESTOLA), 3° LENZINI Martina (SC FANANO2001),4° MANICARDI Giulia (SC SESTOLA) ,5° NEBBIOLI Viola (SC MONTENUDA), 6° GAGLIARDI Mia (FRIGNANO SKI TEAM),7° BERNARDINI Anna (SC SESTOLA), 8° GIOVANNETTI Gaia (SC RIOLUNATO)

CUCCIOLI 1 M: 1° BUSSOLI Federico (FRIGNANO SKI TEAM), 2° CASALI Davide (FRIGNANO SKI TEAM), 3° ANDREATI Gabriele (FRIGNANO SKI TEAM), 4° BOCCACCI Marco (SC SESTOLA), 5° GIORDANO Giacomo (SCHIA M CAIO), 6° BELLETTI Edoardo (ALTO RENO 20.20), 7° ROSSI Nicolo' (SC PRATO SPILLA), 8° VARCHETTA Gabriele (SC RIOLUNATO), 9° ANIELLO Lorenzo (ALTO RENO 20.20), 10° ZANETTI Luca (ALTO RENO 20.20)

CUCCIOLI 2 M: 1° MARI Leonardo (FRIGNANO SKI TEAM), 2° LOCONTE Gianmaria (SC RIOLUNATO), 3° FERRARI Giovanni (SC SESTOLA), 4° BACCARANI Niccolo' (SC RIOLUNATO), 5° FERRAROTTI Filippo (CERRETO LAGO), 6° ORSINI Filippo (CERRETO LAGO), 7° CURRARINO Achille (SC MONTENUDA), 8° CESCHIA Nicolo' (ALTO RENO 20.20), 9° MAZZETTI Leonardo (ALTO RENO 20.20).

Gara 2

2015 Baby 1 F: 1° ZANNI Lucia (SC RIOLUNATO), 2° IATTONI Ginevra (FRIGNANO SKI TEAM), 3° SPEDIACCI Eleonora (SC MONTENUDA), 4° ZANOLI Vittoria (SC RIOLUNATO), 5° CANUTI Alice (SC PRATO SPILLA), 6° VALPREDA Emma (SC SESTOLA), 7° TUZZA Matilda (ALTO RENO 20.20), 8° VEGETTI Irene (SC PRATO SPILLA), 9° MANZONI Matilde (FRIGNANO SKI TEAM), 10° FINELLI Margherita (SC VAL CARLINA).

2014 Baby 2 F: 1° MANICARDI Sofia (SC SESTOLA), 2° SAMUELI Giulia (SC RIOLUNATO), 3° MASCAGNI Mia (SC VAL CARLINA), 4° MASCAGNI Gaia (SC VAL CARLINA), 5° SARTI Anna (SC RIOLUNATO), 6° BIOLCHINI Ginevra (SC SESTOLA), 7° CAVANI Vittoria (SC SESTOLA).

2015 Baby 1 M: 1° BACCHI Giacomo Enea (FRIGNANO SKI TEAM), 2° 27 726063 CERFOGLI Alessandro (FRIGNANO SKI TEAM), 3° LENZINI Leonardo (FRIGNANO SKI TEAM), 4° MINELLI Tommaso (SC RIOLUNATO), 5° COLOMBARINI Riccardo (SC SESTOLA).

2014 Baby 2 M: 1° GHITTONI Giulio (SC RIOLUNATO), 2° CUOGHI Nikolas (SC SESTOLA), 3° CANOVI Julian (FRIGNANO SKI TEAM), 4° COLLOREDO Leone (SCHIA M CAIO), 5° MALPELI Enea (SC PRATO SPILLA), 6° RAVERA Michele (SC PRATO SPILLA), 7° GIANAROLI Edoardo (FRIGNANO SKI TEAM), 8° DI BANELLA Mathias (SC VAL CARLINA), 9° BANI Gino (SC SESTOLA), 10° BARBARI Sarthak (SC RIOLUNATO).

2013 Cuccioli 1 F: 1° CHINCHIO Caterina (FRIGNANO SKI TEAM), 2° TOSTI Ginevra (SC MONTENUDA), 3° BACCARANI Beatrice (SC RIOLUNATO), 4° SOLA Matilde (SC RIOLUNATO), 5° ZANNI Sofia (SC RIOLUNATO), 6° BARATTINI Beatrice (SC SESTOLA), 7° MORELLI Margherita (SC RIOLUNATO), 8° CANTERGIANI Giada (SC SESTOLA), 9° FABRI Magda (ALTO RENO 20.20), 10° ANGELILLO Adele (SC RIOLUNATO).

2012 Cuccioli 2 F: 1° CUOGHI Anita (SC SESTOLA), 2° LENZINI Ludovica (FRIGNANO SKI TEAM), 3° MANICARDI Giulia (SC SESTOLA), 4° MORACCI Sofia (SC SESTOLA), 5° LENZINI Martina (SC FANANO2001), 6° FACCHINI Veronica (SC VAL CARLINA), 7° ATTOLINI Maria Sole (LA LUNGA SPORT), 8° GIOVANNETTI Gaia (SC RIOLUNATO), 9° CAPOZZI Serena (ALTO RENO 20.20), 10° BERNARDINI Anna (SC SESTOLA).

2013 Cuccioli 1 M: 1° COLOMBINI Alberto (FRIGNANO SKI TEAM), 2° CASALI Davide (FRIGNANO SKI TEAM), 3° BUSSOLI Federico (FRIGNANO SKI TEAM), 4° ANDREATI Gabriele (FRIGNANO SKI TEAM), 5° BELLETTI Edoardo (ALTO RENO 20.20), 6° ROSSI Nicolò (SC PRATO SPILLA), 7° BOCCACCI Marco (SC SESTOLA), 8° VARCHETTA Gabriele (SC RIOLUNATO), 9° CASARINI Samuele (FRIGNANO SKI TEAM), 10° BERNARDI Giacomo (FRIGNANO SKI TEAM).

2012 Cuccioli 2 M: 1° LOCONTE Gianmaria (SC RIOLUNATO), 2° MARI Leonardo (FRIGNANO SKI TEAM), 3° FERRAROTTI Filippo (CERRETO LAGO), 4° BACCARANI Niccolò (SC RIOLUNATO), 5° FERRARI Giovanni (SC SESTOLA), 6° ORSINI Filippo (CERRETO LAGO), 7° CURRARINO Achille (SC MONTENUDA), 8° VERRI Mattia (ALTO RENO 20.20), 9° MAZZETTI Leonardo (ALTO RENO 20.20), 10° MAZZETTI Nicolò (ALTO RENO 20.20).