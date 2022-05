"Ambarabà Ricicloclò", il concorso vinto da una classe di Fiorano

E’ stata la IV C della Scuola primaria Luisa Guidotti dell’Istituto Comprensivo “Bursi” di Fiorano Modenese a vincere nell’ambito del progetto di educazione ambientale Ambarabà Ricicloclò promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI. Il limerick ideato dagli alunni recita “Una maestra di Rubiera/ripeteva in lingua straniera:/“You must definitely realize/that recycling steel is wise!”/E lo scriveva sulla sua riciclata ringhiera”.

Patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato in collaborazione con la rivista Andersen, il progetto quest’anno ha invitato i bambini delle scuole primarie a comporre dei “limerick”, componimenti poetici in rima AABBA, sul tema “Riciclando per il mondo”. I giovani poeti, con il supporto degli insegnanti, sono stati invitati a menzionare nei loro lavori gli imballaggi in acciaio e il riciclo insieme a un luogo geografico, vicino o lontano, importante o sconosciuto, esotico o parte del proprio vissuto.

I lavori dei vincitori sono stati illustrati da Enrico Macchiavello, e le tavole saranno prossimamente pubblicate in un volume. “Ambarabà Ricicloclò è un progetto molto importante, che ci aiuta a raccontare a bambini e ragazzi, grazie al prezioso supporto degli insegnanti, l'importanza della corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, come scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona. Per promuovere la cultura del riciclo è infatti fondamentale fare leva su di loro in quanto vero motore del cambiamento - commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA -. Attraverso questa iniziativa spieghiamo in modo efficace e divertente che l’acciaio è un metallo che si ricicla al 100% e all’infinito, per rinascere sotto nuove forme. Una vera risorsa se viene conferito correttamente nel contenitore per la raccolta dei metalli”.