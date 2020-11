Scuole, anche oggi 8 classi in isolamento

Nelle ultime ore è stato disposto l'isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole:

Scuola dell’infanzia ‘Villaggio Zeta’ di Modena (1 sezione)

Scuola dell’infanzia ‘Figlie di Gesù’ di Modena (1 sezione)

Scuola secondaria di I°grado ‘Cavour’ di Modena (1 classe)

Scuola primaria ‘Pascoli’ di Modena (1 classe)

Scuola secondaria di I°grado ‘San Carlo’ di Modena (1 classe)

Scuola primaria ‘Menotti’ di Villanova (1 classe)

Scuola secondaria di I°grado ‘Fiori’ di Formigine (1 classe)

Scuola primaria di Rovereto (1 classe)

Alla luce delle nuove norme nazionali, al di fuori del periodo di frequenza scolastica e in attesa dell’esito del tampone di screening, l’Azienda Usl raccomanda fortemente che i minori e gli operatori seguano alcune indicazioni prudenziali: utilizzare la mascherina anche in ambiente domestico; limitare gli spostamenti da casa unicamente per la frequenza scolastica o altre necessità non rimandabili; misurarsi la temperatura al mattino e sera e in caso di comparsa di febbre sopra 37,5°C o disturbi avvisare il medico curante.