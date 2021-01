Pochi tamponi eseguiti, ma positivi costanti a Modena. Altri 9 decessi

Riprende l'oscillazione dell'altalena dei dati in provincia di Modena. Dopo alcuni giorni di crescita costante, oggi si registrano "solo" 203 nuovi casi di positività al Covid-19. Fra questi vi sono 137 sintomatici e 66 asintomatici, dei quali 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 attraverso screening sierologici e per 36 è in corso la ricerca epidemiologica.

Sono stati eseguiti 1-078 tamponi, oltre la metà di quelli della giornata precedente. In sostanza, quindi, la percentuale dei positivi rilevata è identica - anzi leggermente superiore - a quella di ieri.

Questi i comuni: Bomporto 5, Campogalliano 6, Camposanto 1, Carpi 37, Castelfranco E. 23, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Cavezzo 3, Concordia 3, Finale Emilia 7, Formigine 3, aranello 3, Medolla 2, Mirandola 15, Modena 25, Montese 2, Nonantola 5, Novi 6, Palagano 1, Pavullo 1, Pievepelago 1, Ravarino 10, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, San Prospero 5, Sassuolo 2, Savignano S/P 3, Serramazzoni 6, Soliera 4, Spilamberto 7, Vignola 6, Zocca 2. Fuori provincia 2.

Sono stati 12 i ricoveri ospedalieri, per il secondo giorno di fila senza nuovi accessi in Terapia Intensiva/subintensiva. Stabili i posti letto occupati, circa 430 in tutta la provincia.

I decessi sono 9, per un totale di 1.037 vittime accertate. Nel bollettino odierno si registrano i decessi di un 81enne di Zocca, una 87enne di Cavezzo, una 83enne di Finale Emilia, una 90enne di Castelfranco, una 89enne e un 96enne di Sassuolo, una 85enne, una 94enne e una 91enne di Modena.

Nonostante il basso numero dei contagi odierni, i casi attivi salgono ancora, seppur di poco. Oggi sono state accertate 172 guarigioni, per un totale di 26.758 guariti su 34.647 infezioni. I casi attivi sono circa 6.750.

Nella giornata di ieri – 11 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1663. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 12413 dosi di vaccino tra personale sanitario e Cra.