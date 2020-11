Covid, altri 13 decessi in provincia. I casi attivi superano quota 9mila

Se i contagi hanno raggiunto un incremento ormai costante e non più elevatissimo, altrettanto non si può dire per i decessi, che in provincia di Modena continuano a progredire in modo drammatico. Anche oggi si contano ben 13 morti, per un totale di 711.

Nove i decessi di persone residenti nel capoluogo: una 93enne, una 99enne, una 83enne, una 102enne, un 77enne, un 88enne, un 73enne, un 66enne e un 71enne. Si aggiungono anche una 82enne di Guiglia, una 82enne di Sassuolo, una 84enne di Serrramazzoni e un 82enne di Montefiorino.

Come detto, sostanzialmente si confermano intorno ai 500 i nuovi contagi giornalieri accertati, 480 per la precisione, di cui 231 sintomatici. Fra i 249 asintomatici 29 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 210 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Comuni di residenza dei nuovi casi: Bastiglia 2, Bomporto 13, Campogalliano 2, Camposanto 5, Carpi 18, Castelfranco E. 24, Castelnuovo R. 14, Castelvetro 13, Cavezzo 10, Concordia 7, Finale Emilia 19, Fiorano M. 14, Formigine 19, Frassinoro 1, Guiglia 8, Lama Mocogno 2, Maranello 10, Marano 2, Medolla 5, Mirandola 19, Modena 104, Montefiorino 1, Montese 32, Nonantola 10, Novi 1, Palagano 2, Pavullo 17, Prignano 1, Ravarino 4, San Felice S/P 14, San Possidonio 1, San Prospero 5, Sassuolo 29, Savignano S/P 7, Serramazzoni 2, Sestola 1, Soliera 9, Spilamberto 5, Vignola 16, Zocca 6. Fuori provincia 6.

I ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati 24, di cui 4 in Terapia Intensiva. Secondo i dati della Provincia, ad oggi i ricoverati per covid sono 567, di cui 95 in Terapia intensiva.

Si aggiungono 196 nuovi guariti, meno dei giorni scorsi: i casi attivi salgono quindi a 9.106.