Contagi, leggera crescita nel modenese. Oggi 286 casi

Sale il numero di positività al covid rilevate in provincia di Modena: oggi sono 261 i nuovi positivi, a fronte di un numero costante di tamponi refertati (2.638). I sintomatici sono 182, gli asintomatici 79: fra questi ultimi 51 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 24 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni: Bastiglia 1, Bomporto 9, Campogalliano 2, Camposanto 3, Carpi 28, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 7, Cavezzo 3, Concordia 3, Fanano 2, Finale Emilia 2, Fiorano M. 1, Formigine 5, Guiglia 6, Maranello 3, Marano 10, Medolla 2, Mirandola 12, Modena 78, Nonantola 14,Novi 4, Palagano 1, Pavullo 5, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 4, Savignano S/P 6, Serramazzoni 1, Soliera 1, Spilamberto 4, Vignola 19, Zocca 1. Fuori provincia 3.

Si registrano purtroppo 5 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.208 persone decedute. Si tratta di un 85enne, un 92enne e un 94enne di Modena, di un 73enne di Vignola e di una 83enne di Pievepelago.

Le persone ricoverate nelle ultime 24 ore sono state 5, nessun in condizioni gravi. Costante il numero dei posti letto occupati, 265 di cui 51 in Terapia Intensiva/subintensiva.

Risalgono i casi attivi, che sono oggi 3.967, in considerazione dei 180 nuovi guariti.

Nella giornata di ieri – 4 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.264. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 37.450 dosi di vaccino, di cui 16.480 seconde dosi.