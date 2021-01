Contagio, 188 nuovi casi e 24 ricoveri a Modena. Quasi 9.000 i vaccinati

Oggi cala il dato dei nuovi contagi accertati dai tamponi molecolari eseguiti in provincia di Modena: si tratta di 188 nuovi positivi, 117 dei quali presentano sintomi. Un dato dimezzato rispetto a ieri, nel segno di questo andamento altalenante che caratterizza l'inverno in corso. Fra i 71 asintomatici 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 attraverso screening sierologici, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 54 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Leggermente inferiore al solito il numero dei comuni coinvolti: Bomporto 4, Camposanto 1, Carpi 8, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Fanano 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 11, Formigine 18, Frassinoro 4, Maranello 16, Marano 2, Mirandola 1, Modena 57, Nonantola 4, Novi 1, Pavullo 4, Prignano 2, San Cesario S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 30, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 2. Fuori provincia 8.Aumentano però i ricoveri, che nelle ultime ore sono stati 24, quattro dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Il numero delle persone ricoverate resta intorno ai 420 pazienti, suddivisi su tutta la rete ospedaliera provinciale, un'ottantina dei quali in Terapia Intensiva.

Circa 6.250 i casi attivi sul nostro territorio, in virtù dei 304 nuovi guariti, per un totale di 26.200 persone che hanno attraversato e superato l'infezione.

Nella giornata di ieri – 8 gennaio - i vaccinati complessivi, tra personale sanitario presso il Punto Unico di Baggiovara e Cra, sono stati 1622. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 8619 dosi di vaccino tra personale sanitario e Cra.

Salgono oltre quota mille (1.012) i decessi nel modenese: oggi sono 13 in più di ieri, frutto di alcune comunicazioni relative anche ai giorni precedenti. Si tratta di dieci donne e tre uomini: una 79enne di Sassuolo, una 74enne di Castelfranco Emilia, una 79enne di Guiglia, una 83enne, un 74enne e un 63enne di Vignola, una 95enne e una 82enne di Mirandola, una 88enne e una 82enne di Modena, una 69enne di Fiorano e un 95enne di Pavullo.