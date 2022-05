Dodici professionisti svedesi in visita a Modena per studiare il sistema di assistenza sanitaria territoriale

Dodici professionisti sanitari svedesi hanno fatto visita, tra ieri e oggi, ad alcune strutture territoriali a Modena e Bologna. I professionisti stranieri avevano contattato la Regione Emilia-Romagna, interessati al sistema sanitario dichiarando: “Avete molta integrazione tra cura e assistenza sociale, questo è estremamente interessante per noi perché abbiamo problemi comuni e vogliamo imparare come le vostre strutture collaborino insieme”. Nel Modenese i professionisti – provenienti da cinque regioni nel sud della Svezia - hanno visitato nella mattinata di oggi la Casa della Salute di Castelfranco Emilia, accompagnati da Andrea Donatini direttore dell’Unità operativa Controllo di gestione dell’Azienda USL di Modena ed Emanuela Malagoli responsabile organizzativa della Casa della Salute, mentre nel pomeriggio è in programma la visita in una struttura del Dipartimento di Salute Mentale a Modena.

“I colleghi svedesi hanno contattato la Regione Emilia-Romagna attraverso la nostra rappresentanza a Bruxelles perché erano interessati a visitare il sistema sanitario emiliano romagnolo in particolare l’assistenza territoriale con l’obiettivo di conoscere e apprendere il nostro sistema di presa in carico della popolazione” spiega Donatini. La visita era stata programmata per inizio 2020 poi è saltata a causa del Covid e riprogrammata in questi giorni. A Castelfranco gli specialisti hanno visitato e apprezzato l’intera Casa della Salute di Castelfranco, con l’Ospedale di comunità, l’Hospice, la struttura per anziani, gli ambulatori di specialistica ambulatoriale, il punto prelievi.