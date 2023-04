Baby gang, quattro anni di carcere al "boss" del centro storico

Questa mattina, all'esito di un giudizio abbreviato, il ribattezzato "baby boss" del Centro storico è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Il giovane, appena diciannovenne, è stato ritenuto colpevole di dodici episodi criminosi avvenuti tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022; a tre dei quali avrebbe partecipato anche il suo braccio destro, al quale è stata comminata una pena più lieve, di due anni e due mesi.

I due facevano parte di una "baby gang" del Centro storico, ed erano stati destinatari di misure cautelari - rispettivamente custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari - nel marzo 2022, alla conclusione di una complessa indagine della Squadra Mobile che li aveva individuati come autori di rapine, estorsioni e furti con strappo. L'episodio più grave era avvenuto ai danni di un loro coetaneo, rimasto prematuramente orfano di padre, al quale avevano rubato i gioielli che il genitore defunto gli aveva lasciato in ricordo per poi estorcergli quasi 14mila euro per riaverli indietro.

La condanna dei due giovani arriva in un momento quanto mai delicato per Modena, scossa nelle ultime settimane da atroci e preoccupanti episodi di criminalità giovanile, dei quali le "baby gang" sono soltanto una delle molteplici espressioni. Ci si riferisce all'omicidio del 16enne Moahmmad Arham, per il quale sono ricercati un diciannovenne e due minori; ma, ancor più di recente, alle risse tra giovanissimi che hanno interessato il Lunapark di via Divisione Acqui durante le feste di Pasqua e nei giorni successivi. Una situazione che dovrebbe portare la città intera a riflettere sul tema della gestione della sicurezza, non solo in chiave repressiva ma, soprattutto, in chiave preventiva ed educativa.