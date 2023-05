Elezioni Comunali, Fratelli d'Italia: "Felicissimi per i tanti eletti"

Ferdinando Pulitanó, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Modena, commenta il risultato delle elezioni nei quattro comuni modenesi chiamati al voto nel fine settimana per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Un bilancio complesso per i meloniani: “Complimenti a Simona Magnani, eletta nuovo sindaco di Polinago per tutto il centrodestra. Dispiace per Guiglia e Camposanto, dove Emiliano Bettelli e Daniele Manfredini hanno lottato fino alla fine, dimostrando la crescita qualitativa del centrodestra anche in territori difficili".

Pulitanò telegrafico sul caso di Serramazzoni, dove il candidato sostenuto dal partito, Claudio Bartolacelli, ha incassato una sonora sconfitta da parte di Simona Magnani, che godeva di un appogglio trasversale di Pd, Lega e Forza Italia: "Dispiace anche per Serramazzoni, dove le divisioni nel cdx non hanno aiutato."

Il presidente provinciale conclude: "Per quanto riguarda il risultato di Fratelli d’Italia, siamo felicissimi del risultato conseguito nei singoli comuni dove sono numerosi gli eletti di Fratelli di Italia, segno che il radicamento territoriale e il lavoro pagano sempre”.