Castellana Fontana - La Pieve Nonantola 2 - 0 | Granata in caduta libera

Ancora una sconfitta pesantissima per La Pieve Nonantola che in casa del Castellana Fontana penultimo perde per 2-0 e i punti di vantaggio sulla zona play out diventano solo cinque. I modenesi non sono mai stati in partita e hanno favorito la vittoria degli avversari aprendo le danze con un autorete. A chiudere l’incontro è stata poi la rete di Mansour al 50’ a cui non è seguita la reazione sperata. Ora la situazione comincia ad essere preoccupante dopo un avvio di campionato sorprendente.