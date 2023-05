Eccellenza, Girone A: finale di fuoco per due modenesi

Anticipo in chiusura di stagione per il Borgo San Donnino che domani festeggerà in casa la promozione al termine dell’incontro con il Sasso Marconi che non ha più ambizioni per questa stagione. Domenica si decideranno invece gli altri giorni con il Cittadella a caccia dell’Agazzanese per il secondo posto. I modenesi saranno in casa nel derby contro la Virtus Castelfranco che ha abbandonato i sogni da qualche settimana.

I piacentini invece saranno in casa dell’Arcetana che deve vincere a tutti i costi per assicurarsi almeno i play out. A proposito di spareggi salvezza, anche la Modenese deve cercare di vincere in casa del Castellana Fontana che è ancora appeso per un soffio alla speranza di raggiungere la quartultima posizione. Nella stessa situazione c’è anche il Boretto che ospiterà il Nibbiano&Valtidone fresco di salvezza. Sugli altri campi si giocherà per il divertimento e le sfide saranno: Campagnola-Real Formigine, Castelvetro-Anzolavino, La Pieve Nonantola-Fidentina, Rolo-Colorno e Vignolese-Piccardo Traversetolo.