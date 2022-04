Eccellenza, Modenese: esonerato mister Fontana, al suo posto Andrea Paganelli

Arriva un altro cambio sulle panchine del Girone A di Eccellenza. Dopo l’avvicendamento che ha colpito la SanMichelese la scorsa settimana, questa volta è la Modenese a cambiare la guida della prima squadra. Al società gialloblù, con una nota ufficiale, ha annunciato la cessazione del rapporto di collaborazione con mister Fontana, con la panchina che viene affidata a mister Andrea Paganelli.

La società ha poi ringraziato mister Fontana e il suo vice Ivan Golinelli per quello che hanno fatto per la Modenese e hanno augurato loro un futuro importante. La decisione è stata presa per gli ultimi deludenti risultati che hanno fatto ripiombare la squadra a pochi punti dai play out dopo aver quasi raggiunto la salvezza con varie giornate di anticipo.