Faro Coop - CDR Mutina 2 - 2 | Orange fuori dai play off

Fuori dalla lotta per la promozione la CDR Mutina che, da neopromossa, ha disputato comunque un campionato da protagonista nel campionato di Promozione. Contro il Faro Coop è terminata per 2-2, con gli orange avanti per due volte e poi rimontati.

La miglior posizione in classifica nella regular season poi ha premiato i bolognesi che passeranno alle fasi regionali, mentre la CDR chiude così la stagione. Dopo 7’ è stato Corbelli a portare avanti i suoi, poi nella ripresa è arrivato il pareggio firmato da Farini al 55’. Solo tre minuti e Montorsi ha riportato avanti i modenesi, ma al 68’ Berti ha chiuso con la rete del 2-2.