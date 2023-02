Modena - Cagliari 2 - 0, le pagelle | Grande Falcinelli, bene Magnino

Ecco le pagelle di Modena-Cagliari 2-0:

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Oukhadda 6.5, Cittadini 7, Pergreffi 7, Ponsi 6.5; Magnino 7.5, Gerli 7, Poli 7 (68′ Ionita s.v.); Giovannini 7 (61′ Tremolada 6.5), Falcinelli 8 (75′ Strizzolo s.v.); Diaw 7 (75′ Bonfanti 7).

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6.5; Altare 5.5, Dossena 5, Capradossi 5 (46′ Prelec 5.5); Zappa 5, Rog 4, Makoumbou 4.5, Kourfalidis 5, Azzi 5 (73′ Delpupo s.v.); Lapadula 5 (73′ Millico s.v.), Luvumbo 5 (46′ Lella 5.5).

MIGLIORI TODAY

FALCINELLI 8 - Un professionista esemplare. Non tira mai indietro la gamba e corre come un pazzo mettendo sempre in difficoltà gli avversari fino a che rimane in campo. E’ lui a procurarsi il rigore del vantaggio ed è sempre lui ad avere le occasioni migliori.

MAGNINO 7 - Applicazione massima. Copre molto bene e non lascia giocare la squadra avversaria. Sarà interessante scoprire quanti chilometri ha percorso questa sera. E’ suo l’assist per il il gol di Bonfanti che chiude il match.